Ni Dios ni Amo. Los Anarquistas Ferrocarrileros de Aguascalientes

Por Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez

EN DÍAS pasados escribimos en este mismo espacio que Aguascalientes no es la comarca conservadora que sueñan algunos, puesto que ha contado en su historia con numerosos personajes que han dedicado sus vidas a las causas de la liberación nacional y la conquista de derechos. Un buen ejemplo de esa otra “cara roja” de Aguascalientes es la exposición “Paladín Libertario. Militancia impresa sobre rieles”.

LA EXPOSICIÓN está actualmente montada en el Museo Ferrocarrilero de la ciudad de Aguascalientes. Los responsables son un grupo interdisciplinario de jóvenes estudiantes de varias latitudes del país: Andrea Alcalá Islas, Jimena Gabino Tello, Zaira Sayuri Munguía Bazán y Manuela Vélez Ortega.

LA EXPOSICIÓN exhibe numerosos documentos de una historia olvidada de Aguascalientes: el movimiento anarquista ferrocarrilero. A través de periódicos y fotografías, la muestra da cuenta de los personajes, grupos, ideales, principios y luchas de un sector revolucionario del amplio espectro de la cultura ferrocarrilera en el Estado.

TEMAS RELEVANTES sobran: hay fotografías del paso por Aguascalientes del cadáver de Ricardo Flores Magón en 1923, dónde se aprecia una multitud de ferrocarrileros entregada al reconocimiento del revolucionario oaxaqueño.

TAMBIEN HAY fotos del “Grupo Cultural Racional”, perteneciente al Gremio de los Carpinteros del Ferrocarril, responsables de la publicación de los periódicos Ni Dios ni Amo, El Anticristo, Horizonte Libertario.

LOS TEMAS que abordan las publicaciones anarquistas son una joya: tierra y libertad, el amor libre, el fanatismo religioso, el imperialismo estadounidense, la ciencia, la liberación de la mujer.

DESDE UN punto de vista de la historia social, todos estos materiales expuestos nos llevan a un par de conclusiones: los militantes del anarquismo ferrocarrilero no son una mera curiosidad en la historia de Aguascalientes. Estos documentos nos hablan de grupos organizados, tanto hacia dentro como hacia fuera de las fronteras nacionales (a dónde llevaban sus relaciones periodísticas). Por ejemplo, no olvidemos que en 1934 llegó por vía del voto a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, un integrante de este movimiento anarquista: Pedro Vital.

POR OTRA parte, “Paladin Libertario” confirma que la cultura ferrocarrilera fue un sector en donde las ideas progresistas permeaban con mayor facilidad y entusiasmo, por lo que su importancia en la modernización y reorganización del Estado y la sociedad en Aguascalientes es indudable.

INVITAMOS A todos los lectores a asistir a ver esta exposición. Se encuentra en el Museo Ferrocarrilero, en el Parque Tres Centurias. De martes a domingo, de 10 a 18 horas. Se exhibe hasta el mes de septiembre. Entrada Libre.