Bárcenas Ríos: “En Zacatecas Sobra Soberbia, Pero Falta Imaginación Para la Enseñanza de las Ciencias”

“No Podemos Quedarnos en la Memorización de Conceptos Abstractos”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Sergio Luis Bárcenas Ríos, doctorado en didáctica de las ciencias químicas por la Universidad de Valencia, dijo que “en Zacatecas sobra soberbia, pero falta imaginación para la enseñanza de las ciencias y en especial las ciencias químicas, pues entrado el siglo XXI no podemos quedarnos en la memorización de conceptos abstractos sino tratar de competir con una realidad cambiante a cada momento”.

Bárcenas Ríos dijo que al volver a México, luego de su estancia en Europa, encontró que, en ese sentido, harían falta personajes que pudieran alentar el aprendizaje científico “cuando lo crudo de la realidad es que en Zacatecas y el resto de México, ni siquiera nos permiten dar una conferencia para ilustrar la relevancia en el hecho de enseñar ese tipo de conocimientos por medio de la humanización y el contacto directo con los científicos y las habilidades que impulsaron a muchos de esos genios a revolucionar la ciencia de su momento”.

En ese sentido, reveló que pareciera a él le “está vedado el hecho de impartir sus conocimientos a los maestros del área química dentro de la Universidad, cuando aquí solamente se imparten cursos de educación que no brindan los conocimientos requeridos para ese tipo de enseñanza-aprendizaje”.

Bárcenas Ríos refirió que en España los estudiosos leen de manera constante el volumen llamado el Modelo cuántico del átomo, en el que se explica la diversidad de errores conceptuales que varios maestros españoles enseñaron luego a sus alumnos.

A modo de lamento, dijo que eso mismo ocurre en México, donde no hay una sola investigación sobre esos procesos de enseñanza, “porque aquí no hay metodología para realizarlos, manifiesto en el hecho de que en muchos bachilleratos de Zacatecas intentan enseñarse análisis de ingeniería química cuando se trata de colegios que solamente son de ciencias químico-biológicas”.

Caso contrario, dijo que en España, los contenidos de la preparatoria, son similares a las prepas de la UAZ donde hay muy buenos programas educativos, pero que incluso así, todos esos conocimientos deben ser impulsados por inclusores, es decir, deben preconizar procesos relacionados con la estructura de la materia, que deben llevar todo el conocimiento científico y cultural alrededor de ellos.

“De no guiarse por ello, el aprendizaje de las ciencias se convierte en caos”, advirtió.

La Situación Real

Asimismo, lamentó que en México no haya un solo departamento relacionado con la didáctica de la química “pues se considera que únicamente mediante la realización de complicados cálculos o aprendiéndose la tabla periódica de los elementos, los estudiantes van a poder insertarse en ese aspecto, pero dejan fuera la parte lúdica, creativa y experimental del proceso, por lo que les falta imaginación o bien les sobra soberbia a muchos de sus maestros”.

O en todo caso, hacen ciencia, pero ciencia técnica y no ciencia cultural como en los países europeos que promueven el desarrollo cultural y la superación intelectual de sus alumnos mediante la creatividad para tratar de ubicarlos en el cambiante mundo actual.

“Édgar Morín, muerto de modo reciente a los 104 años, dijo que si no existe cultura científica relacionada con la unión del conjunto relacionado con las emociones humanas para preservar la democracia y el cuidado de la naturaleza, entonces no estamos haciendo ciencia por lo que los jóvenes deben ir al pensamiento cultural y en ese aspecto, nos faltan lecturas, nos falta cultura, requerimos más imaginación”.

Finalmente, dijo que “no puede haber ciencia ideológica por más que toda ideología pudiera estar detrás de ella cuando de denunciar atrocidades se trata o de referir los abusos de las estructuras de poder que tanto hacen daño hacen a sociedades enteras”.