Capturan a Cinco Narcos con Armas, Drogas, Equipo Táctico y Ponchallantas

Los Descubrieron Drogándose en la Avenida López Velarde

La coordinación entre las Fuerzas de Seguridad permitió la detención en flagrancia de cinco personas y el aseguramiento de armas de fuego, droga, chalecos balísticos, equipos de comunicación y artefactos ponchallantas durante una intervención realizada en la ciudad de Zacatecas.

La detención se concretó sobre la avenida Ramón López Velarde, en la zona centro de Zacatecas, en donde los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) realizaban recorridos de seguridad y vigilancia, cuando detectaron un vehículo Nissan Sentra color negro con los vidrios polarizados y una motocicleta estacionada a un costado.

Al aproximarse, los efectivos visualizaron que los ocupantes aparentemente consumían sustancias ilícitas en la vía pública por lo que procedieron a efectuarles una inspección preventiva; tras este procediendo se aseguraron dos armas de fuego largas, 38 bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, 40 dosis de una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, 22 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína.

También se aseguraron dos cargadores abastecidos con un total de 60 cartuchos útiles, tres chalecos balísticos, tres equipos de comunicación, decenas de estrellas metálicas –conocidas como ponchallantas–, el vehículo Nissan Sentra, y una motocicleta Italika.

Cabe señalar que, durante la detención, los sujetos profirieron amenazas contra el personal operativo con el propósito de evitar su detención; sin embargo, la actuación profesional y coordinada de las corporaciones permitió controlar la situación y concretar el aseguramiento.

Los detenidos fueron identificados como un menor de 17 años de edad, así como Reyes Nahum “N”, de 40 años, originario de Chihuahua; Leonardo “N”, de 21 años, originario de Michoacán; Brandon Bladimir “N”, de 24 años, y Joana Vianey “N”, de 29 años, quienes, junto con las armas, drogas, equipo táctico y demás indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.