Dentro de Todos los Partidos vas a Encontrar a Quién Señalar de una Cosa o de Otra: Puente

“La Alianza con Morena Está más Fuerte que Nunca”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El legislador federal de Zacatecas por el Partido Verde (PV), Carlos Puente, señaló enfático que “la alianza con Morena se mantiene y que ésta está más fuerte que nunca”; sin embargo, hace poco el exdiputado federal por ese partido, Jorge Emilio González “El Niño Verde” llamó hace poco a su partido “a mantener reservas en momentos en los que, en apariencia, Estados Unidos habría abierto diversas carpetas en contra de funcionarios morenistas, acusados de tener nexos con la criminalidad en México” y por ello les habría recomendado alejarse del instituto político guinda.

Al respecto, Carlos Puente Salas dijo que “ese es choro por parte de los medios nacionales, pues no sé quiénes les hayan dicho eso a los periodistas nacionales; no vi la nota y sí vi algunos portales de hace días para acá que generaron esa información.

“Por un medio me enteré que Jorge Emilio González Martínez habría aseverado esa declaración, quien tiene por cierto algunas legislaturas de no estar en activo aun cuando es alguien que permanece dentro de nuestro consejo político nacional y con quien, de modo evidente, se siguen teniendo conversaciones, pero incluso los hechos que él afirma, no los tenemos contemplados”.

Asimismo, Puente Salas refirió: “Sí hay que decirlo de manera clara, dentro de todos los partidos vas a encontrar a quién señalar de una cosa o de otra porque las unanimidades no existen”, aceptó.

“No todos los del Verde vamos a ser santos y justos pues siempre habrá un compañero o un militante, sobre todo cuando ha crecido tanto el padrón de militantes, el nuestro y el de otros partidos, por lo cual siempre habrá que se pueda señalar a gente de todos los partidos”.

Advirtió que el Verde está concentrado y enfocado en hacer su chamba “porque eso es lo importante; que se dice que a fulanito tal cosa o que se dice otra cosa de otro, por lo que creo que soy terco para que gastemos el tiempo en cosas positivas viendo cómo podemos cambiar a Zacatecas y nuestro país”.

Propuso, en cambio, defender la soberanía nacional, para hacer mejor a la nación todos los días, “pero claro que si alguien pretende tener una acción injerencista, no nos vamos a dejar porque México nunca se ha dejado ni se va a dejar”.

Sobre el porcentaje de visas que Estados Unidos pretendería quitar a políticos de Morena, explicó que ese es un tema que debe apartarse y no andar suponiendo sin pruebas “en tales o cuales acusaciones, cuando debemos concentrarnos en el trabajo porque es así como llegamos a ser la segunda fuerza política en el Congreso”.

Fue por ello que propuso “no concentrarnos en el si hubiera y si pasara o si se diera, porque si a mi abuelita le salen ruedas la haría bicicleta y no tengo nada en contra de la derecha o de la extrema derecha norteamericana, sólo que no hay pruebas en contra de nadie de nuestro instituto político y hoy seguiremos haciendo nuestro trabajo.

“No nos vamos a concentrar en los dimes y diretes porque eso depende de los portales informativos que mencionan unas cosas y no mencionan otras”, los acusó.

Sin embargo, en días pasados, el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, quien es “un adepto incómodo” de Morena, al votar en contra todas las iniciativas camerales morenistas, acusó directamente al exgobernador de Chiapas y actual cónsul en Miami, el morenista Rutilio Escandón, de tener nexos con la criminalidad.