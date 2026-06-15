Es Claro que, Como Nunca Antes, PRI y PAN Debemos ir en Coalición: María Teresa López

“No Podemos Darnos el Lujo de Quedarnos Dormidos”

Por Gabriel Rodríguez Piña

La diputada local panista, María Teresa López García, quien llegó al Congreso del Estado de Zacatecas mediante la alianza PRI-PAN-PRD, lamentó que el blanquiazul hubiera perdido el registro en las elecciones del pasado domingo 4 de junio en el estado de Coahuila, donde el Revolucionario Institucional (PRI) ganó de modo contundente la cámara local, y el propio PAN, Morena y MC resultaron descalificados.

Ante esos hechos dijo que, en este momento y de cara a las elecciones intermedias del año 2027 “es claro que, como nunca antes, debemos ir en coalición”. López García dijo que “tal fue, sin duda, un mensaje muy claro para Acción Nacional debido a que yo misma fui consejera estatal para la coalición PRI y PAN, pero luego de que lo ocurrió en Coahuila, creo que los institutos políticos debemos dejar atrás los intereses personales y partidistas para suplirlos por un bien superior que es rescatar a México del desastre que lo aborda en este momento”.

Cabe destacar que el pasado martes 6 de junio, Carlos Peña Badillo, líder estatal priísta llamó al PAN e incluso a Movimiento Ciudadano (MC) a reconsiderar que “al menos en ciertas regiones de la geografía nacional, debe analizarse la posibilidad de ir coaligados para vencer a Morena”. En ese sentido, Tere López indicó que “ciertamente, el PAN debe analizar la posibilidad de construir un frente opositor real que constituya el poder para dar la batalla que, bajo competencias reales, nos permita hacer frente a los atropellos que los mexicanos y en especial los zacatecanos viven bajo este gobierno autoritario”.

Para la legisladora, “las cosas en este momento han tomado un cariz diferente; yo soy fruto de esa coalición (PRI-PAN y PRD), gané porque decidimos ir abrigados bajo esa unión en el Distrito III de Guadalupe, que fue el que recibió más votos en todo el estado, creo que sola –debo decirlo– no me hubiera alcanzando para ganar. “Gané, porque a mi figura decidieron sumarse PRI y PRD por lo que, para quienes hemos estado en la calle, es claro que debemos ir en coalición”.

Añadió que en este momento, “habrá muchos compañeros que decidan cómodamente desde sus escritorios suponer que las elecciones ocurrirán de manera mágica para ellos, cuando el caso es que no será así, entonces creo que es lícito permanezcan dormidos, pero nosotros no podemos darnos ese lujo”.

Por el contrario, la legisladora destacó que sería pertinente escuchar los llamados de Carlos Peña y sumar a MC, si eso fuera posible, “pues el PAN tiene que reconocer sus errores, para el caso de Coahuila y repensar si el hecho de que cada uno de nosotros vaya por separado no será una desgracia al final de los tiempos”.

Criticó Ausencia Presidencial

Finalmente, Tere López indicó que “en un país con tantas problemas como México, el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum no inaugurara la Copa Mundial de la FIFA en el estadio Banorte (antes Azteca) me provocó mucha tristeza, cuando se trata de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial y que tu presidenta no haya acudido a la inauguración.

“A mí me dio mucha tristeza y creo que fue muy desafortunado que Salma Hayek hubiera encabezado la apertura cuando lo correcto era que participara una atleta mexicana reconocida, quien quizás nos habría representado mejor”.