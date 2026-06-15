México se Defiende con el Pueblo: Ulises Mejía Haro

Calera, Zac.- Desde la plaza principal de Calera, se llevó a cabo una asamblea informativa con ciudadanas y ciudadanos para reflexionar sobre la importancia de defender la soberanía nacional, fortalecer las instituciones del Estado mexicano y consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, Ulises Mejía Haro destacó que la soberanía nacional significa que las decisiones fundamentales del país se tomen en México y en beneficio del pueblo, sin presiones ni intereses externos.

Señaló que hoy México vive una nueva etapa de transformación basada en la justicia social, la independencia económica y el fortalecimiento del bienestar de las familias.

Asimismo, se resaltaron algunas de las principales prioridades del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas el fortalecimiento de la autosuficiencia energética a través de Pemex y la CFE, la consolidación de los programas sociales como derechos constitucionales, el impulso a la infraestructura estratégica, el acceso universal a la salud y el fortalecimiento de la educación pública.

Ulises Mejía Haro subrayó que defender la soberanía también implica respaldar la producción nacional, apoyar al campo mexicano, proteger los recursos naturales de la nación y garantizar que el desarrollo económico genere bienestar compartido para todas las regiones del país.

Finalmente, hizo un llamado a mantener la unidad y la participación ciudadana para seguir construyendo un México más justo, democrático y con prosperidad compartida.

“La soberanía nacional se defiende con unidad, con participación del pueblo y con amor por México”, concluyó.