Apoyos Gratuitos del Instituto de la Beneficencia Pública del Estado Cambian Vidas

Aparatos Médicos que Representan un Alivio a la Economía Familiar

Las personas pueden acceder a sillas de ruedas, andaderas, bastones, auxiliares auditivos, prótesis de rodilla y cadera, entre otros.

Las y los interesados pueden acudir a las instalaciones del IBPEA ubicadas en la avenida De la Convención de 1914 Poniente No. 110, colonia del Valle, en la ciudad capital.

También pueden comunicarse al teléfono 449 201 01 11.

Hay apoyos que son mucho más que un aparato médico; son tranquilidad para una familia, independencia para una persona y la posibilidad de recuperar actividades que con el tiempo se habían vuelto cada vez más difíciles.

Eso lo sabe bien María Martha Muñoz Hernández. Hace años, su hijo era un joven lleno de energía; sin embargo, a los 15 años recibió un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre: distrofia muscular hereditaria. Con el paso del tiempo, caminar se volvió cada vez más complicado hasta que la silla de ruedas se convirtió en una necesidad indispensable para desplazarse.

No obstante, conseguir un aparato de ese tipo representaba un gasto importante para muchas familias; gracias al Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes (IBPEA), María Martha recibió una silla de ruedas sin costo alguno.

“Nos ahorramos un dinero que no teníamos. Esta silla será de mucha utilidad, porque él la necesita para moverse. No sabría cómo agradecer este apoyo”, expresó emocionada.

La historia de María Martha no es la única. Leticia de la Cruz, de 60 años, también encontró en el IBPEA una oportunidad para recuperar parte de su independencia. Después de sufrir un infarto cerebral, caminar largas distancias se volvió una tarea complicada. Durante mucho tiempo desconoció que existía un programa que podía ayudarla.

Fue una vecina quien le habló de la Beneficencia Pública. “Cuando salgo al centro o al parque ya no puedo caminar mucho. Esta silla me va a servir bastante y lo mejor es que fue gratis”, cuenta.

Para ella, lo más valioso es que el trámite fue sencillo. “La gente que necesite apoyo debe acercarse. Es rápido y accesible, deben tener una constancia médica y los documentos que se solicitan”.

Yolanda Flores Galván observa la silla de ruedas que acaba de recibir para su padre, Francisco Flores, de 87 años. Aunque él permanece consciente, ya no puede caminar ni moverse por sí mismo. Cada traslado implica cargarlo y realizar grandes esfuerzos físicos.

“Esta silla lo va a ayudar muchísimo. Ahora podremos moverlo con mayor facilidad y darle una mejor calidad de vida”, explica.

Yolanda destaca que todo el proceso fue gratuito y transparente, además del acompañamiento que recibió por parte del personal médico que la orientó para solicitar el apoyo. “Sé que en otros estados no existen programas como este; por eso, voy a correr la voz para que más personas sepan que pueden acercarse y recibir ayuda”, dijo.

Historias como estas se repiten todos los días en el IBPEA, una institución creada para apoyar a quienes enfrentan problemas de movilidad, discapacidad o alguna condición de salud que limita sus actividades diarias.

A través de este programa, las personas pueden acceder de manera gratuita a sillas de ruedas, andaderas, bastones, auxiliares auditivos, prótesis de rodilla y cadera, entre muchos otros apoyos funcionales que representan un alivio para la economía familiar y una herramienta para recuperar autonomía e independencia.

Las y los interesados en recibir algún apoyo de este tipo pueden acudir a las instalaciones del Instituto de Beneficencia Pública del Estado, ubicadas en la avenida De la Convención de 1914 Poniente No. 110, colonia del Valle, en la ciudad capital, o comunicarse al teléfono 449 201 01 11.