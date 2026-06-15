Estudiantes de Aguascalientes Representarán a México en Paraguay

En la Expo Ciencias Aurora

Estudiantes de secundarias públicas obtuvieron medallas, primeros lugares y acreditaciones para participar en competencias nacionales e internacionales.

Infomatrix es una competencia de proyectos estudiantiles que impulsa la innovación, la ciencia, la tecnología, el arte digital, la multimedia y el desarrollo de soluciones creativas.

Estudiantes de secundarias públicas de Aguascalientes destacaron por su participación en Infomatrix Regional 2026, competencia académica que promueve el desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos, artísticos y multimedia entre niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de fortalecer su creatividad, pensamiento crítico, innovación y capacidad para resolver problemáticas de su entorno.

Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, destacó que estos logros reflejan el impulso que la gobernadora Tere Jiménez le ha dado a la formación integral de niñas y niños, mediante el respaldo a actividades que fortalecen sus habilidades académicas, científicas, tecnológicas, artísticas y de innovación.

“Por instrucción de la gobernadora Tere Jiménez, en Aguascalientes seguiremos apoyando a nuestras y nuestros estudiantes para que participen en este tipo de competencias, porque cada proyecto representa talento, esfuerzo y visión de futuro. Nos llena de orgullo ver que nuestras alumnas y alumnos compiten, destacan y abren camino en espacios nacionales e internacionales”, señaló.

Entre las participaciones destacadas se encuentra la de Layla Cristina Durón Herrera, estudiante de la Escuela Secundaria General No. 31 “Rosario Castellanos”, quien presentó el proyecto “ChipSOYA”, un snack elaborado a base de soya y chía para elevar los niveles de hierro en la sangre, dentro de la categoría de Ciencia Aplicada.

Con este proyecto, Layla obtuvo el segundo lugar y medalla de plata en Infomatrix Regional, realizado el 21 de febrero de 2026 en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, resultado que le permitió acreditar su pase a Infomatrix Nacional, a celebrarse en Ixtlahuaca de Rayón, Estado de México.

Asimismo, la estudiante participó en la Ruta Científica Tecnológica Internacional Escolar, con sede virtual en Asunción, Paraguay, donde obtuvo el primer lugar en su categoría y acreditación para Expo Ciencias Aurora, que se llevará a cabo en Luque, Paraguay, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

De la misma institución educativa, Sayuri Jazmín Sansores Mendoza destacó con el proyecto “La voz que no muere”, dentro de la categoría Multimedia, Cortometraje, una propuesta orientada a preservar la memoria cultural bajo el mensaje: “Cultura que no se aleja de ti, es historia que no se deja de oír”.

Su trabajo fue reconocido como proyecto destacado en Infomatrix Regional y, posteriormente, obtuvo el primer lugar en su categoría durante la Ruta Científica Tecnológica Internacional Escolar, logrando también su acreditación a Expo Ciencias Aurora, en Paraguay.

Por su parte, Alfredo Yolin Beltrán Flores, estudiante de la Escuela Secundaria General No. 13 “Ricardo Flores Magón”, participó con el proyecto artístico “Mi día”, una obra de pintura con enfoque de crítica social, en la que se representa que no todo es lo que aparenta.

Alfredo obtuvo el segundo lugar y medalla de plata en Infomatrix Regional, con lo que consiguió su acreditación a Infomatrix Nacional. Además, en la Ruta Científica Tecnológica Internacional Escolar obtuvo el primer lugar en su categoría y acreditación para participar en Expo Ciencias Aurora, en Paraguay.

Finalmente, el IEA reconoció el acompañamiento de docentes, directivos y familias, quienes son parte fundamental en el desarrollo de estos proyectos, así como en la motivación de las y los estudiantes para continuar preparándose y representar con orgullo a Aguascalientes.