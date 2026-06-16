Antonio Gershenson: Trabajadores, Energía y Soberanía Nacional

Por Martí Batres

FALLECIÓ ANTONIO Gershenson, militante de izquierda, sindicalista y experto en temas de energía. Su legado tiene una gran actualidad y debe formar parte de la memoria colectiva.

DESDE JOVEN lo cautivó la pasión por la transformación social.

EN EL PENSAMIENTO de Gershenson encontramos tres grandes vértices: el sindicalismo, las industrias energéticas y la soberanía nacional. Por eso el presidente Lázaro Cárdenas fue su principal fuente de inspiración ideológica.

EN 1974 acompañó la lucha de la Tendencia Democrática del SUTERM dirigida por Rafael Galván, y la constitución del Frente Nacional de Acción Popular con su Declaración de Guadalajara.

EN 1979 participó en la fundación del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN).

EN 1980 fue fundador del Movimiento de Acción Popular junto con Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Adolfo Sánchez Rebolledo, Arturo Whaley, Hugo Andrés Araujo, José Woldenberg, Carlos Pereyra, Pablo Pascual Moncayo, Rafael Pérez Pascual y otros.

ALGUNOS DE ellos tomaron caminos diversos, pero Gershenson se mantuvo en su misma línea de batalla.

EN 1981 formó parte de la fundación del Partido Socialista Unificado de México.

EN 1983 fue de los organizadores del Pacto de Unidad y Solidaridad Sindical, que reunió a un conjunto de sindicatos independientes como el SUTIN y el STUNAM en su lucha contra las primeras políticas económicas neoliberales.

ESE MISMO año enfrentó la decisión del gobierno de Miguel de la Madrid de cerrar la empresa pública Uranios de México (URAMEX) y mandar a la calle a todos sus trabajadores.

EN 1987 participó en una nueva fusión de la izquierda en el Partido Mexicano Socialista.

EN 1988 apoyó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su disputa por la Presidencia de la República. Y en 1989 fue fundador del Partido de la Revolución Democrática.

EN 2008 y 2013 acompañó a Andrés Manuel López Obrador como conferencista experto en la defensa del petróleo.

EN 2011 fue parte del Consejo Consultivo en la fundación del Movimiento Regeneración Nacional como Asociación Civil.

ESCRIBIÓ VARIOS libros, entre ellos: El movimiento obrero ante el nacionalismo revolucionario. La experiencia cardenista y El petróleo de México: la disputa del futuro.

EN ESTE último, Antonio Gershenson reivindica el papel del Estado en la seguridad estratégica de la nación, señalando la tendencia que ocurría en el mundo a principios de este siglo: “el plano internacional está lleno de avances del sector público y no de las trasnacionales y sus representantes políticos”.

MUY ACTUAL el pensamiento de Gershenson, justo ahora que México ha construido una refinería y adquirido otra, y lucha para defender su soberanía nacional.