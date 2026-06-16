Alza de Matrícula en la Carrera de Medicina Humana Depende de Instalar más Campos Clínicos: Rector

En Cuanto a Deuda con el ISSSTE, Sigue la Negociación

Por Nallely de León Montellano

Aunque Medicina Humana continúa siendo la carrera con mayor demanda en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la posibilidad de incrementar significativamente la matrícula depende de que existan más espacios para prácticas profesionales en hospitales y centros de salud, señaló el rector Ángel Román Gutiérrez.

Explicó que la principal limitante no son las aulas universitarias, sino la disponibilidad de campos clínicos donde los estudiantes realizan parte fundamental de su formación.

“Lo que estamos proponiendo es que existan más campos clínicos en las instituciones estatales y federales para que los jóvenes tengan más oportunidades de estudio”, comentó.

El rector indicó que la formación médica está estrechamente vinculada con la capacidad hospitalaria disponible, por lo que aumentar el número de estudiantes sin garantizar espacios para prácticas afectaría la calidad académica.

Incluso señaló que existen universidades públicas del país que, pese a recibir una demanda similar de aspirantes, admiten menos estudiantes precisamente por las restricciones en los campos clínicos. Respecto al destino laboral de los egresados, aseguró que los médicos formados en la UAZ cuentan con reconocimiento profesional dentro y fuera del estado.

Explicó que, tras concluir el internado, servicio social y especialidades, una parte importante permanece en los lugares donde realiza su formación médica especializada.

Estimó que alrededor del 70% de quienes cursan una especialidad terminan incorporándose laboralmente en las entidades donde se capacitan, aunque la decisión también depende de sus proyectos personales y oportunidades profesionales.

Deuda con el ISSSTE

Durante la entrevista, Román Gutiérrez también abordó la situación financiera que enfrenta la institución y advirtió que la deuda histórica con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) continúa siendo uno de los principales desafíos para la universidad.

Detalló que el adeudo ronda actualmente los 4 mil 500 millones de pesos, de los cuales cerca de 3 mil millones corresponden únicamente a intereses acumulados durante casi dos décadas.

“Es algo que ya no puede sostener la universidad”, afirmó. Ante este panorama, informó que continúan las gestiones con dependencias federales para buscar un esquema que permita reducir la carga financiera.

Entre las alternativas analizadas se encuentra la condonación de intereses, siempre y cuando la institución logre reunir una aportación que oscilaría entre los 500 y 600 millones de pesos. La propuesta que actualmente se analiza contempla una participación tripartita entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y la propia universidad.

Sobre el préstamo otorgado por la administración estatal para cubrir compromisos de cierre de año, precisó que la deuda con el Gobierno de Zacatecas asciende a 150 millones de pesos.

El rector no descartó recurrir a nuevos mecanismos de financiamiento si fueran necesarios, incluyendo créditos bancarios con tasas más bajas que permitan enfrentar los compromisos financieros de la institución.

Román Gutiérrez sostuvo que la crisis económica no es exclusiva de la UAZ y recordó que diversas universidades públicas del país enfrentan problemas similares, entre ellas las de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Michoacán.

Asimismo, defendió el carácter social de la universidad y señaló que, pese al incremento de costos operativos, las cuotas estudiantiles prácticamente no han variado durante décadas.

Explicó que la institución mantiene una política de acceso orientada a estudiantes provenientes principalmente de familias trabajadoras, campesinas, obreras y de sectores populares, razón por la que un aumento significativo en colegiaturas no forma parte de las alternativas que actualmente contempla la administración universitaria.

En cuanto al próximo ciclo escolar, indicó que todavía no se define el incremento de matrícula, ya que el proceso de admisión continúa en curso y aún se encuentran cerrando las cifras definitivas de aspirantes aceptados.