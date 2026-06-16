El Municipio Capital Intensificará Jornadas de Reforestación Durante la Temporada de Lluvias

Somos el Único que no Depende de Grupo Modelo Para la Plantación: IARR

Por Miguel Alvarado Valle

Issac Alejandro Rivera Ruvalcaba, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zacatecas, informó que durante la presente temporada de lluvias se intensificarán las jornadas de reforestación en distintos puntos de la capital, con el objetivo de fortalecer las áreas verdes y mejorar las condiciones ambientales del municipio.

Destacó que una de las acciones más recientes fue el arranque de la reforestación en el cerro de La Bufa, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad. El director explicó que la primera jornada de esta etapa se realizó durante los primeros días del mes, cuando fueron plantados 30 pinos cembroides en el cerro de La Bufa.

Señaló que el inicio anticipado de las lluvias permitirá aprovechar mejores condiciones para el establecimiento de los árboles, por lo que los trabajos continuarán de manera constante durante los próximos meses.

Rivera Ruvalcaba indicó que las labores de reforestación no se concentrarán únicamente en La Bufa, sino que también abarcarán colonias y comunidades de la capital. Recordó que previamente se efectuaron acciones similares en lugares como El Visitador, Rancho Nuevo, Cieneguillas y la colonia González Ortega, entre otras, como parte de una estrategia permanente para incrementar la cobertura de reforestación en el municipio.

Asimismo, destacó que el Ayuntamiento cuenta con una importante disponibilidad de ejemplares gracias al vivero municipal, lo que permitirá atender las necesidades de reforestación sin depender de apoyos externos. Incluso, señaló que otros municipios han solicitado árboles al ayuntamiento capitalino debido a la capacidad que se ha desarrollado para abastecer este tipo de proyectos.

El director subrayó que Zacatecas se ha convertido en un referente de autosuficiencia en materia de arbolado urbano, ya que las campañas se realizan con especies propias de la región y con material generado localmente.

Asimismo, Rivera Ruvalcaba resaltó que, a diferencia de otros municipios que realizan campañas de reforestación con apoyo de empresas externas, Zacatecas es el único municipio que no depende de Grupo Modelo para llevar a cabo sus jornadas de plantación.

Entre las variedades disponibles en el vivero municipal mencionó huizache, mezquite, yucca filifera y pinus cembroides, además de otras especies destinadas a zonas urbanas y habitacionales como trueno, guaje, tronadora, ciprés y cedro.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones interesadas a sumarse a las jornadas que se desarrollarán durante toda la temporada de lluvias y hasta septiembre.