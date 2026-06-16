“Estoy Orgulloso de los Logros de mi Padre, no Tengo por qué Esconderlo ni a él ni a mi Familia”

Él fue Electo Diputado Suplente, no hay Nepotismo: Mejía Haro

Por Gabriel Rodríguez Piña

Ulises Mejía Haro, diputado federal por Morena, señaló que no hay duda que su padre, Antonio Mejía Haro, lo suplirá en la cámara federal de San Lázaro, una vez que sea registrado como contendiente en las elecciones internas de Morena; “pero eso no es nepotismo”, indicó el joven legislador.

Ulises Mejía Haro añadió que detrás de la cancelación de la pasada visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la capital del estado “hay una gran cantidad de incapacidades que impiden a gobierno del estado dialogar con maestros y frijoleros, lo que provocó la cancelación de la primera mandataria federal a Zacatecas”.

En lo que respecta a su suplencia en San Lázaro, dijo que “por supuesto, yo no voy a imponer a nadie sino que (su padre) Antonio Mejía Haro es, en efecto, mi suplente en la curul y fue electo por medio de una determinación de los equipos local y nacional”, advirtió.

Para que tal hecho se realizara, indicó que el primero de los esquemas analizados para otorgarle la suplencia fue el tema de la seguridad, debido a que “hay situaciones lamentables a partir de las cuales desaparecen suplentes o bien titulares a causa de la inseguridad”.

Además de lo anterior, destacó que en ese caso de suplencia, había escaso margen temporal, “porque se debe recordar que llegué a la jornada 76 de los 90 días de campaña por lo que no se trató de una candidatura ordinaria cuando todos los demás candidatos contaron con 90 jornadas mientras que en mi caso nada hubo solamente 14 a un paso de la cancelación de los lapsos dirigidos a las jornadas de registro”.

Al respecto, añadió que ese fue un tema complejo de abordar, para el caso de la documentación cuando tal procedimiento debió hacerse en Ciudad de México y, además, “de mi parte se trata de una estrategia, pues nadie puede cuestionar que no conoce a mi padre Antonio Mejía”.

Cabe destacar que Antonio Mejía Haro fue candidato a gobernador y diputado federal por el PRD, además de ser senador; “fue por ello que desdoblamos los cargos, él por un lado y yo por el otro para recorrer alrededor de 14 municipios en esos 14 días con el fin de cubrir siete mil kilómetros además de realizar 60 reuniones entre campesinos, maestros y universitarios”.

Luego de responder que las acusaciones que en ese sentido le hacen llegar sus enemigos políticos, “con el fin de hacerme daño, quiero decir que, al contrario, me ayudan porque en mi caso estoy orgulloso de los logros de mi padre pues mal haría un hijo de no hacerlo y no tengo porqué esconderlo ni a él ni a mi familia o a nadie de nosotros”.

No hay tal Nepotismo

De igual manera, aclaró que ese caso “no entra dentro de la definición clásica de nepotismo, no es así, porque –explicó–: Antonio Mejía Haro fue electo al igual que en mi caso.

“Pero en el caso que mis detractores persiguen y del cual me acusan, para que él sea diputado federal por Morena, yo debo dejar de ser diputado federal o, en todo caso, nepotismo sería que él aspirara en 2027 a ocupar el cargo que en este momento detento y que entonces habré dejado en ese momento, lo que no va a suceder”.

Explicó que simplemente, “dejará la titularidad de la diputación federal que en su momento Antonio Mejía Haro asumirá plenamente por lo que no hay nepotismo pues esto último es querer imponer a un familiar en una candidatura para los casos de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

La Visita Presidencial

Sobre la cancelación de la pasada visita presidencial de Claudia Sheinbaum en Zacatecas, Ulises Mejía Haro señaló que la propia titular federal del Ejecutivo lo explicó en la Mañanera de este lunes 15 de junio.

“Ella confesó que en Zacatecas se habría decidido continuar dialogando con los maestros inconformes, algunos de los cuales habrían querido plantearle los problemas del estado al llegar acá, pero la presidenta tomó la decisión de cancelar su visita a Zacatecas para continuar esos diálogos y evitar movilizaciones innecesarias”.

Sin embargo, dijo desconocer mayores detalles al respecto o bien que, en todo caso, la presidenta Sheinbaum decidió de último momento reagendar su periplo a Zacatecas para fechas próximas.

“Mi sugerencia es que, en todo caso, le sigamos ayudando en estados y municipios para escuchar a estos sectores; sin embargo, creo que gobierno estatal también debe aprender a escuchar a los maestros”, insistió.