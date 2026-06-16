Hondo Pesar por la Muerte del Jurista y Académico José Abel Vázquez Villalobos

Referente de la Cultura Jurídica en Zacatecas

Por Nallely de León Montellano

El jurista y académico José Abel Vázquez Villalobos, reconocido por su labor al frente de la entonces Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Roque Estrada Reynoso” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Zacatecas, falleció este viernes debido a complicaciones de salud, hecho que generó numerosas muestras de pesar entre integrantes del gremio jurídico, exalumnos, académicos y servidores públicos. Vázquez Villalobos dedicó gran parte de su trayectoria profesional a la promoción y difusión de la cultura jurídica en la entidad.

Durante varios años encabezó la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, desde donde impulsó la capacitación y actualización permanente de abogados, estudiantes, docentes y funcionarios mediante seminarios, diplomados, conferencias y diversas actividades académicas. Además de su contribución al ámbito jurídico, colaboró con instituciones educativas y culturales en proyectos de formación, divulgación del conocimiento y actividades artísticas, consolidándose como una figura ampliamente reconocida dentro de la vida académica e intelectual del estado.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, integrantes de la comunidad jurídica destacaron su vocación docente, su disposición para compartir conocimientos y su calidad humana. En distintos mensajes públicos fue recordado como un profesionista comprometido con la formación de nuevas generaciones de abogados y con el fortalecimiento del estudio del Derecho en Zacatecas. También se resaltó su papel en la organización de congresos, diplomados y espacios de reflexión sobre temas jurídicos y derechos humanos, así como su trato cordial y cercano con estudiantes, colegas y participantes de las actividades académicas que promovió a lo largo de su carrera.

En meses recientes, allegados al académico habían manifestado inconformidad por las circunstancias que rodearon su salida de la Casa de la Cultura Jurídica, situación que consideraron injusta luego de años de servicio dentro de la institución. Como parte de los homenajes póstumos, familiares, amistades, trabajadores y excolaboradores convocaron a un acto de cuerpo presente en honor al maestro José Abel Vázquez Villalobos. El homenaje se realizó este sábado 13 de junio a las 18:00 horas en las Funerarias Hernández, Capilla Sixtina, donde se contó con la asistencia de integrantes de la comunidad jurídica y personas que coincidieron con él a lo largo de su vida y su trayectoria profesional.