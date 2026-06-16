Más de 600 Niñas y Niños Participan en el Mundialito Social Zacatecas: Ulises Mejía

Entre porras, banderas de distintos países y la emoción propia del fútbol, concluyó con gran éxito el Mundialito Social Zacatecas, un torneo que durante seis semanas convirtió las canchas deportivas de la capital en espacios de convivencia familiar, formación de valores y sana competencia.

El evento reunió a más de 600 niñas y niños distribuidos en 32 equipos: 16 en la categoría Diente de Leche y 16 en la categoría Coyote, quienes representaron a distintas naciones del mundo, recreando el espíritu de unidad y fraternidad que caracteriza al fútbol como el deporte más popular del planeta.

Durante la ceremonia de clausura, el diputado federal Ulises Mejía Haro destacó que el deporte es una herramienta de transformación social capaz de alejar a la niñez y juventud de conductas de riesgo, fortalecer el tejido comunitario y promover valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo. Uno de los momentos más emotivos del torneo fue la presencia de la leyenda del fútbol mexicano, Francisco Javier Cruz “El Abuelo Cruz”, quien convivió con las familias asistentes y compartió un mensaje inspirador dirigido a las niñas y niños participantes, alentándolos a nunca dejar de soñar y a trabajar con dedicación para representar algún día a México en la máxima competencia del fútbol mundial. La visita del histórico exfutbolista despertó entusiasmo entre jugadores, entrenadores y padres de familia, quienes aprovecharon la oportunidad para convivir con una de las figuras más emblemáticas del balompié nacional.

Ulises Mejía Haro reconoció el esfuerzo de todos los equipos participantes y reiteró que impulsar actividades deportivas significa invertir en el presente y futuro de la sociedad, pues el deporte no sólo forma atletas, sino también ciudadanos comprometidos con su comunidad. En ese contexto, Ulises Mejía Haro reiteró su visión de impulsar a Zacatecas como un epicentro deportivo de talla nacional e internacional, aprovechando las ventajas naturales y estratégicas que distinguen a la entidad. Destacó que en diferentes regiones del estado se cuenta con una altitud superior a los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, condiciones ideales para el entrenamiento de alto rendimiento, una ubicación geográfica privilegiada en el centro del país y bajos índices de contaminación, factores que lo convierten en un lugar idóneo para la preparación de atletas nacionales e internacionales.

El legislador federal señaló que el deporte no sólo genera bienestar y cohesión social, sino que también representa una oportunidad para diversificar la economía mediante el turismo deportivo y la atracción de eventos, competencias y concentraciones de equipos de alto nivel. En ese sentido, refrendó el impulso a proyectos estratégicos como una Universidad del Deporte, un Centro de Alto Rendimiento y Villas Deportivas, con el objetivo de posicionar a Zacatecas como referente del deporte mexicano y latinoamericano. “Así como otras ciudades del mundo son reconocidas por su vocación deportiva, Zacatecas tiene todo para convertirse en el epicentro del alto rendimiento en México y un referente internacional del deporte”, afirmó el legislador federal.

Asimismo, agradeció el respaldo del Club Mineros de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Ayuntamiento de Zacatecas Capital por las facilidades brindadas y el apoyo con espacios deportivos para la realización del torneo. En la categoría Diente de Leche, el primer lugar correspondió a Dragons, representando a Estados Unidos; el segundo lugar fue para Rayados Unión de Jerez, Zacatecas, representando a Nueva Zelanda; el tercer lugar para Colegio Everest, representando a Argentina; y el cuarto lugar para Zacatecos, representando a Senegal.

Por su parte, en la categoría Coyote, el campeonato fue para CCA STUAZ, representando a Inglaterra; el segundo lugar correspondió a Zacatecos, representando a Brasil; el tercer sitio fue para Gallos Negros, representando a Arabia Saudita; y el cuarto lugar para Parceritos, representando a Colombia. Con iniciativas como el Mundialito Social Zacatecas, se reafirma la importancia de construir espacios donde el deporte sea un puente para la inclusión, la convivencia y el desarrollo integral de las nuevas generaciones, demostrando que invertir en la niñez y el deporte es apostar por un mejor futuro para Zacatecas y México.