Para Evitar “mal Momento”, se Canceló Visita a Zacatecas: Claudia Sheinbaum

“No Consideré que Fuera Prudente”

Fragmento de la versión estenográfica de la Mañanera del Pueblo realizada ayer lunes en Palacio Nacional.

PREGUNTA: Presidenta, este domingo se canceló o, bueno, cambió sus planes: usted iba a Zacatecas, era un evento ya anunciado; se quedó ahí el montaje y demás; decidió ir a San Luis Potosí. Se señala que las causas fue la prudencia, precisamente para evitar algunas confrontaciones.

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Sí, planteaban ahí que iba a haber alguna interrupción en los eventos. Entonces, dije: “para qué, si estamos en espíritu mundialista; pues mejor vamos a San Luis”, y reprogramamos para Zacatecas.

PREGUNTA: ¿Eran eventos de… bueno, eran manifestaciones de la CNTE y de productores?

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Sí, entre otros, entre otros. Entonces, dije: “para qué, pues hay diálogo con Gobernación, con Educación, para qué generamos ahí un mal momento”. Entonces, mejor decidimos ir a San Luis. Y la verdad estuvo muy bonito lo de San Luis porque estuvimos con jóvenes con síndrome de Down que ganaron el torneo. Muy, muy divertido estuvo la convivencia, nos divertimos mucho ellos y, bueno, yo también me divertí mucho haciendo penales con ellos. Y jóvenes que ganaron el segundo lugar, también, de San Luis en el Futsal. Y después, fuimos a ver una de las canchas que hizo Edna en Santa María, ahí en el lugar donde se hacen los rebozos, ahí en San Luis. Y también estuvo muy bonito.

PREGUNTA: ¿Estaría entonces, Presidenta, su agenda de los próximos fines de semana delimitada a las acciones que pueda hacer la CNTE?

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: No. Fue en particular en este caso, porque no consideré que fuera prudente, digamos. Pero ustedes saben: han llegado a muchos eventos a protestar siempre de distintos temas, y siempre busco el espacio para hablar. Ahora, por ejemplo: en la inauguración en Manzanillo de la Planta de Ciclo Combinado, unos trabajadores de CFE pidieron hablar conmigo, se levantaron mientras yo estaba hablando, pidieron hablar conmigo; y al final los recibí y estuvimos platicando de algunas solicitudes que ellos tienen. Siempre buscamos el diálogo, pero, en este caso, decidimos modificar la agenda.