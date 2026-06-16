Si Morena va Solo no Gana, Candidato Debe Integrar a Toda la Pluralidad Morenista: Ortiz

“Definición no Saldrá de la Encuesta, esa es una Ingenuidad”

Por Gabriel Rodríguez Piña

El político zacatecano Arturo Ortiz Méndez, integrante del cuerpo de trabajo del legislador federal por el partido guinda, Alfonso Ramírez Cuéllar, indicó que “Morena debe entender que por sí solo este instituto político se arriesga a no ganar las elecciones de 2027 y que, lejos de ello, puede incluso perder el gobierno”.

Ortiz Méndez indicó que el trabajo que como reto están por enfrentar todos los que aspiran de manera legítima a ser candidatos por Morena de cara a las elecciones del año próximo, “apenas se inicia”.

“Trátese de quien se trate; sea Alfonso Ramírez Cuéllar, sea Ulises Mejía Haro, sea Verónica Díaz Robles o José Narro, es decir, todos los que son morenistas puros, por citarlo de alguna manera, todos absolutamente, deben estar conscientes, deben saber que si Morena va solo, no gana”.

Fue por ello que Ortiz Méndez propuso que todos esos pretendientes deben iniciar un trabajo basado en la construcción de acuerdos al interior de Morena sin importar cuál de todos ellos deba o pueda ser seleccionado; “quien quiera que sea seleccionado, requiere, antes que nada, integrar a toda la pluralidad morenista”.

Luego de ello, podrá y deberá ser capaz de construir todos los acuerdos necesarios por medio del voto corporativo del Partido Verde y luego de ello con el Partido del Trabajo (PT) con el fin de conformar un eje que les permita competir y ganar.

Asimismo, dijo que una vez que ocurra lo anterior, “quien quiera que sea seleccionado, mi mayor deseo es que la presidenta Claudia Sheinbaum sea el factor determinante de quién será la mujer o el hombre candidatos al gobierno estatal”.

Sin embargo, lamentó que en este momento, Morena como partido comete un gran error, “porque en muchos de los casos, la apuesta es a que quien manda en este momento en el partido es Andrés Manuel López Obrador, lo que demerita mucho las posibilidades de accionar de la propia jefa federal del Ejecutivo”.

“No se nos debe olvidar que la presidenta es Claudia, por lo que si los dirigentes u organizadores siguen jugando a que el que manda es Andrés Manuel, deben saber que están dañando al país, a Morena y a la presidenta”.

Que Nadie Cante Victoria

Asimismo, indicó que ninguno puede ganar por sí solo de entre todos esos candidatos “porque deben tener en cuenta que la definición no saldrá de la encuesta, porque esa es una ingenuidad y no debe extrañarles que más allá de las encuestas se trata en todo caso de definiciones políticas, pues la resolución acerca de quién es el candidato o la candidata es –para Zacatecas– una definición política de primer orden a nivel nacional, que es donde los jerarcas del partido tendrían posibilidades de influir para exigir una reconducción del país, porque esto no es un juego pero tampoco puede seguir siendo una kermés”.

No se Trata de Selfies

Además, descalificó a aquellos que “piensan que porque se sacan muchas fotos con la presidenta o porque están cerca de Andrés Manuel, ya la hicieron, pues se equivocan porque desestiman las definiciones políticas”.

Pero, en todo caso, una vez que surja la definición, deberán trazar la ruta, es decir, la estrategia para construir los acuerdos citados, de cara a la sociedad civil para gana la gubernatura porque “solos no ganarán”.

“Su reto será hablar luego con la pluralidad social pues los retos del estado son enormes y una cosa es una mayoría por encuesta y otra la mayoría real requerida para pronunciar la victoria de un estado como el nuestro”.

Indicó que el mismo reto sería para la oposición pues los grupos de interés de los partidos políticos deben definir su rumbo y perfilarlo para saber qué es lo que van a hacer “si es que quieren competir y ganar”.

Pero, advirtió que, de no hacerlo, “no pueden pensar que es posible gobernar como ocurrió con el PRI hace 28 años, cuando dijeron que era imposible ser derrotados cuando tenían 115 mil afiliados a ese partido cuando el padrón electoral era por 750 mil”.

Resulta que en este momento el padrón electoral es de un millón 250 mil votantes, pero “sí le digo a Morena, que presume que tiene 160 mil afiliados al momento, pero si tuvieran 200 mil se los reafirmo: no les son suficientes para ganar, lo que significa que su religiosidad hacia el partido guinda no resiste necesariamente todas las pruebas cuando lo que está en juego es la condición del estado y ya no se pueden dar el lujo de ser monolíticos”.

Indicó que de manera real, las inscripciones para registros de candidatos se inician el próximo lunes 22 de junio.

“Quien en este momento tiene más terreno recorrido en la entidad es sin lugar a dudas Verónica Díaz Robles, quien ha estado en los 58 municipios y en las 450 comunidades más importantes y en segundo lugar iría en ese sentido Ulises Mejía Haro, pero creo que la presidenta Sheinbaum tendría que decantarse al respecto para mantener el equilibrio político y gestionar los proyectos para que fluyan los recursos al estado, pero si no hay proyectos, no habrá nada”.

Finalmente, dijo que David Monreal es “quien debiera además construir esos acuerdos con la presidenta, pues aunque la ley le prohíbe hacer proselitismo, es necesario que ambos consensen lo más conveniente para el estado y decidan quién de todos los pretensos lo haría mejor, pero, de no ocurrir así, entonces deberán prepararse para entrega el gobierno, es decir, el poder”.