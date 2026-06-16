Vivienda Para el Bienestar va muy Bien, hay 274 mil Viviendas en Construcción en el País: Presidenta Claudia Sheinbaum

El Programa Atiende a Cerca de Siete Millones de Personas

Se han entregado 24 mil 500 viviendas, se han contratado 604 mil que pronto iniciarán su construcción y se han reestructurado 5.1 millones de créditos.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el programa de Vivienda para el Bienestar va muy bien ya que actualmente están en construcción 274 mil viviendas de la meta sexenal de 1.8 millones que beneficiarán a cerca de 7 millones de personas en todo el país.

“Nunca en la historia se había hecho un programa para familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, nunca. Es la primera vez en la historia de México que hacemos un programa para el que menos tiene, para el que tiene menos ingresos, y son 1.8 millones de viviendas. Eso quiere decir que la vivienda se hace accesible. Entonces, hoy la vivienda es accesible para el trabajador de la construcción; para mujeres que ganan un salario mínimo y que pagaban rentas muy altas, cuya familia vivía en un cuarto –lo hemos visto aquí– y que hoy tienen acceso a una vivienda de 60 metros cuadrados. Entonces, ese es el acceso a la vivienda como un derecho del pueblo de México, esa es la gran diferencia”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que Vivienda para el Bienestar garantiza el acceso a una vivienda para las y los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos e impulsa la economía del país ya que la construcción genera empleos. Además, destacó que, a partir de 2025, a través de Vivienda para el Bienestar, se observó un incremento importante en la construcción de vivienda económica-popular.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que ya se tienen 604 mil viviendas contratadas que están en condiciones de iniciar obra, con lo que se beneficia a 2.1 millones de personas.

Asimismo, puntualizó que se han entregado 579 mil créditos y apoyos para el mejoramiento de vivienda, lo que representa 32.2 por ciento de avance; se han entregado 293 mil escrituras, constancias de finiquito y cancelaciones de crédito, un avance de cerca del 30 por ciento de una meta de un millón de viviendas. Además, mediante quitas, reducciones de saldo, reestructuración de crédito y baja de tasas se han mejorado las condiciones de crédito de más de 5.1 millones de personas.

El director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, recordó que la meta es de 500 mil viviendas nuevas y 300 mil mejoramientos. En este sentido, detalló que en 2025 se entregaron 114 mil mejoramientos y se comenzó en 214 predios con un total de 971 hectáreas la construcción de 82 mil 497 viviendas nuevas, de las que las primeras 50 mil serán entregadas a finales de este 2026. Se realizaron 154 asambleas y sorteos en 147 municipios de 30 entidades.

Mientras que en lo que va del 2026 suman 138 predios equivalentes a 560 hectáreas para 73 mil 490 viviendas que comenzarán su construcción en julio. Adicional a ello se tienen estimadas 155 mil 987 viviendas más en 352 predios con mil 531 hectáreas.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, señaló que al 14 de junio se tienen contratadas 460 mil 131 viviendas: 303 mil 909 del 2025 y 156 mil 222 del 2026, además se estima que a finales de este año se sumen 251 mil 325 viviendas. De las viviendas contratadas, 191 mil 368 están en construcción, 140 mil 227 iniciarán entre junio y julio y 128 mil 536 entre agosto y septiembre. Informó que se han colocado 23 mil 281 viviendas en 21 estados, 53 municipios en 91 desarrollos. Agregó que de las personas que adquieren una vivienda 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento hombres.

Sobre la reestructuración realizada por el Infonavit, agregó que fueron 4 millones 856 mil créditos impagables saneados: 457 mil liquidados al 100 por ciento y 4 mil 400 con reducciones, pagos fijos y tasas de interés justas. Y como parte del programa Mejoravit, al mes de junio se han colocado cerca de 150 mil créditos de mejoramiento, y se estima que este año la meta sea de 408 mil 120.

El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), Víctor Rubén Guzmán Dagnino, detalló que de parte de esta dependencia se han entregado 36 mil 123 escrituras y se encuentran listas 3 mil 550 más, lo que da un acumulado de 39 mil 573; además 117 mil 442 lotes han iniciado su proceso de escrituración –13 mil 286 corresponden al oriente del Estado de México. Adicionalmente, 557 mil 980 lotes se han incorporado con diferentes vías jurídicas, con ello 715 mil 95 familias han obtenido sus escrituras o están en trámite.

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, informó que se tiene un avance de casi el 40 por ciento en el Programa de Crédito 2026, con un promedio de crédito a nivel nacional de un millón 156 mil 533 pesos. Además, destacó que el Fovissste vuelve a construir vivienda con una meta de 100 mil viviendas, la primera piedra será colocada en Puebla el 1° de julio para las primeras 512 viviendas.

Agregó que como parte del Programa de Justicia Social para dar solución de créditos deteriorados e impagables se tiene un avance de 284 mil personas beneficiadas y actualmente se realiza la reestructura de UMA a pesos con lo que habrá un pago fijo durante el plazo restante de los créditos con una tasa del nueve por ciento. Mientras que en el marco del Plan Michoacán se han aplicado 6 mil 60 beneficios por un monto de 991.9 millones de pesos (mdp).

Anunció que a partir del 1 de julio estará disponible un nuevo estado de cuenta simplificado para una mejor administración y gestión del crédito, será de fácil identificación del monto prestado, pagado y saldo actual, fortalece la educación financiera y el acompañamiento a las personas acreditadas y se puede descargar desde el portal electrónico.