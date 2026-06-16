Zacatecas Capital y el IMSS se Unen por la Vida: Impulsan Cultura de Donación de Sangre

En conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre, celebrado este 14 de junio, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impartió una plática de concientización sobre la importancia de la donación de sangre dirigida a las y los colaboradores del DIF Municipal Capital, así como a las y los adultos mayores de las Casas de Día, a través del departamento de Salud municipal.

La directora del DIF Municipal Zacatecas, Mitzia Peláez, destacó la relevancia de fomentar la cultura de la donación altruista, “la conciencia de ayudar a los demás nos mueve como institución. Donar sangre es un acto de amor que puede salvar vidas”, expresó.

Además, enfatizó que “en DIF Capital promovemos acciones que fortalecen la salud y la solidaridad entre la ciudadanía”.

Es importante destacar que el personal del área de Trabajo Social de las clínicas No. 1 y No. 57 del IMSS fueron quienes impartieron las pláticas de concientización.

Por su parte, Maura Guadalupe del Río de la Rosa, trabajadora social de la clínica No. 57 del IMSS, explicó que la donación de sangre es un acto de solidaridad y generosidad en el que, con una sola donación, se pueden salvar hasta tres vidas, “por ello es de suma importancia sumarse a la donación altruista de sangre”, expresó.

Agregó que donar sangre de manera periódica es la única forma de garantizar que los hospitales cuenten con reservas seguras y listas para cualquier urgencia.

Además, detalló que la donación tiene beneficios para quien dona, ya que estimula la renovación celular al producir nuevas células sanguíneas.

Entre los requisitos para donar sangre se encuentran: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar embarazada, en período de lactancia o dentro de los primeros 6 meses de posparto.

También se debe presentar aseado, con ropa cómoda, no haber tomado bebidas alcohólicas 72 horas antes, en caso de tener piercing en cualquier parte del cuerpo deben retirarse 72 horas antes de la cita, presentarse en ayuno mínimo 4 horas sin exceder 8 horas, y estar hidratado todo el tiempo.

La trabajadora social del IMSS informó que las personas interesadas pueden acceder al código QR para registrarse como donante altruista voluntario e iniciar el proceso de cita.

Como parte de la jornada, una promotora del IMSS brindó también una activación física para las y los adultos mayores de las Casas de Día, promoviendo el bienestar integral.

El DIF Municipal Zacatecas reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con instituciones de salud para promover estilos de vida saludables y una cultura de solidaridad entre la población. A través de estas acciones se fortalece la prevención y el bienestar integral de las familias zacatecanas.