Anuncia Tere Jiménez 100 mil Nuevas Becas Para Estudiantes de Educación Media Superior y Superior

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y desarrollo profesional para las nuevas generaciones, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo en la Ciudad de México con Alessio Hagen Estrada, CEO de Oakwise Consulting, con quien revisó estrategias de colaboración orientadas a fortalecer el acceso a la educación y el desarrollo del talento joven.

Durante el encuentro se analizaron mecanismos que permitan acercar más herramientas académicas y de capacitación a estudiantes de educación media superior y superior, consolidando alianzas que contribuyan a la preparación de profesionistas cada vez más competitivos.

Como resultado de este esfuerzo conjunto, se logró la obtención de 100 mil becas educativas dirigidas a estudiantes de educación media superior y superior, lo que representa una importante oportunidad para que más jóvenes continúen su formación académica y fortalezcan sus conocimientos.

La gobernadora Tere Jiménez destacó que la educación es una de las principales herramientas para cambiar vidas y generar mejores condiciones de desarrollo para Aguascalientes, por lo que su administración continúa impulsando acciones que permitan a los jóvenes acceder a una preparación de calidad.

Asimismo, subrayó que el trabajo coordinado con instituciones educativas, organismos y aliados estratégicos fortalece la formación del capital humano que demanda el mercado laboral actual y contribuye a la construcción de un mejor futuro para el estado.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir generando oportunidades para que más jóvenes puedan alcanzar sus metas académicas y profesionales, consolidando a Aguascalientes como una tierra de talento, innovación y crecimiento.

En la reunión, también estuvo presente Lorena Martínez Rodríguez, enlace del Gobierno del Estado de Aguascalientes con el Gobierno federal.