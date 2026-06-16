Paramédicos de Fuerza Uno Obtienen Certificaciones Internacionales Para Mejorar la Atención Prehospitalaria en Aguascalientes

Con el objetivo de fortalecer la atención prehospitalaria que se brinda a la ciudadanía y mantener los más altos estándares de calidad en los servicios de emergencia, personal paramédico del Grupo Aeromédico Táctico (GAMET) del helicóptero Fuerza Uno participó en procesos de capacitación especializada, obteniendo certificaciones con reconocimiento internacional.

Entre ellas destaca la certificación en Soporte Básico de Vida (BLS), avalada por la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), una de las instituciones más importantes a nivel mundial en materia de atención de emergencias cardiovasculares. Asimismo, el personal se capacitó en Control de Hemorragias, formación impartida por la empresa DTC-Huba y avalada por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, referente nacional en atención médica especializada.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, destacó que estas certificaciones fortalecen las habilidades y conocimientos del personal para responder de manera más eficaz ante situaciones críticas, permitiéndoles evaluar, estabilizar y brindar atención oportuna a pacientes que requieren asistencia médica urgente.

“Contar con personal capacitado bajo estándares internacionales nos permite ofrecer una atención prehospitalaria más eficiente y segura, aumentando las posibilidades de recuperación de las personas que enfrentan una emergencia médica”, señaló.

Martínez Romo informó que, en lo que va del presente año, el Grupo Aeromédico Táctico ha brindado 120 atenciones, de las cuales 14 corresponden a traslados aeromédicos realizados a bordo del helicóptero Fuerza Uno y 106 a servicios prehospitalarios terrestres, consolidándose como un apoyo fundamental en la atención de emergencias en todo el estado.

Finalmente, destacó que la capacitación continua y la actualización permanente del personal forman parte de la estrategia para fortalecer los servicios de emergencia en Aguascalientes, garantizando una atención profesional, especializada y alineada con las mejores prácticas internacionales en beneficio de la población.