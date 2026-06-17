Abren 500 Plazas Para Policía Municipal, “Para que en Cada Esquina Haya un Oficial”

Tendrán Muchas Facilidades, Afirma Flores Sonduk

Por Gabriel Rodríguez

Piña Manuel Eduardo Flores Sonduk, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas (SESESP), informó que se abrieron 500 plazas para ocupar igual número de elementos policiacos, con el fin de que “en cada esquina haya un policía municipal”.

Flores Sonduk indicó que la oferta es para las 58 localidades de la entidad zacatecana, toda vez que fuera propuesto el peso a peso (gobierno-municipio) con el fin de que cada uno de esos elementos “perciba cuando al menos 18 mil pesos mensuales de salario”.

El directivo especializado en seguridad añadió que lo anterior incluye un seguro de vida por un millón 250 mil pesos a causa de deceso en el cumplimiento de su deber o 650 mil por muerte natural.

Por tal motivo, Sonduk y su equipo estuvieron este martes en plaza Bicentenario, con el fin de reclutar ciudadanos que quieran ingresar a las filas policiacas de la entidad, para lo cual habría requisitos mínimos indispensables.

Entre estos últimos destaca la premura, con el fin de que cada uno de los aspirantes sea evaluado en un lapso menor a un mes por medio del Centro de Control de Confianza o C3, para tener permanencia ganando salario de un oficial, luego de lo cual deberá tomar un curso de especialización y comenzar a recibir los 18 mil pesos.

“Fresnillo propone 100 nuevas plazas, Zacatecas 50, Guadalupe 50, Calera 20 más y así por el estilo en toda esa región”.

Añadió que, por el contrario, se observan déficit policiaco en ciertas localidades del centro, el sureste, Pinos y otras más.

“Nuestros policías ya no operan como antes, sino que en este momento tienen muchas facilidades de parte de gobierno del estado por lo que el secretariado decidió abrir esta convocatoria para invitar a cada uno de los ciudadanos mayores de 18 años con al menos estudios de preparatoria y precartilla, que luego les sería liberada en precartilla, para incorporarse a las filas de las policías municipales”.

Dijo que, en la misma medida, dicha convocatoria está abierta a todo tipo de personas como licenciados, abogados, sicólogos pues la oferta “está abierta para todos quienes tengan vocación de servicio”.

La convocatoria es, dijo, para todos los ciudadanos del estado y se realiza en diversos puntos de la entidad zacatecana.

“Lo anterior pretende contribuir a darle seguridad a las localidades y sus ciudadanos, de modo que los policías gozarán de los mejores equipamientos, sueldos, prestaciones de ley y otros, por lo que iremos a los 58 municipios de la entidad para abrir ese proyecto y ofrecer las vacantes para que en ella se incluya a los licenciados que no tienen trabajo, por ejemplo”.

Los interesados podrán inscribirse mediante código QR en un sistema rápido de inscripción, “lo que no significa que aceptaremos a cualquier ciudadano”, afirmó. Advirtió, contrario a lo anterior, que “no se admitirán policías que no cumplan con el perfil a causa de abusos de autoridad, consumo de drogas o nexos con la criminalidad organizada, por lo que quienes se hallen en esos supuestos no serán apto para continuar dentro de las filas policiacas a partir de la realización de exámenes anuales, aun cuando dentro de ese filtro, siete de cada 10 aprueban los exámenes de control de confianza”, admitió.