Carlos Torres Rosas asume la dirección de Nafin y Bancomext

Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Bath, Reino Unido

Carlos Torres Rosas fue designado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como nuevo director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), en sustitución de Roberto Lazzeri, actual embajador de México en Estados Unidos.

Torres Rosas es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Bath, Reino Unido. Además, cuenta con estudios en finanzas e inversiones en la Escuela de Administración de Rotterdam de la Universidad Erasmus de Países Bajos y con experiencia laboral en banca de inversión.

En la administración pública se desempeñó, hasta el 15 de junio, como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y coordinador general de los Programas para el Bienestar en los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Como director de Nafin y Bancomext tiene la encomienda de trabajar por el desarrollo de México y el bienestar del pueblo.