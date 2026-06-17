Emprendedores Demandan Ambiente Propicio Para Impulsar Nuevos Negocios: Carlos Puente

Carlos Puente destacó que Florencia es tierra de gente trabajadora y de extraordinarios emprendedores, tal es el caso de “Frituras y botanas Florencia” y de FlorenceCap’s.

“Me dio gusto conocer la fábrica donde se elaboran estas frituras, así como el negocio de las gorras, el cual incluso tiene presencia en otros países”. Durante el encuentro, los emprendedores hicieron patente la necesidad de que se propicie un ambiente idóneo que facilite la apertura, creación, operación y expansión de nuevos negocios en el estado. Carlos Puente señaló que uno de los temas prioritarios son las inversiones porque “se requiere dinero para financiar los proyectos de los emprendedores, ya sea con capital, semilla, con acceso a financiamiento barato o con capital de riesgo”.

Otros aspectos importantes para tener un ambiente propicio para la innovación y el emprendimiento son la simplificación administrativa para facilitar la apertura de negocios; en este tema, los emprendedores plantearon la idea de contar con un gobierno digital y la creación de la APP Zacatecas con lo cual se puedan gestionar diversos servicios públicos. A la par hay que mejorar la infraestructura carretera para que los productos y servicios de los emprendedores, como el caso particular de las gorras o las frituras, se comercialicen en otros puntos del estado o el país.

Carlos Puente declaró que este tipo de encuentros son muy valiosos porque te indican los cambios que se requieren para construir un Zacatecas emprendedor; además, permiten ir uniendo diferentes planteamientos: en Florencia surge la idea de crear un entorno para el emprendimiento, mismo que se vincula con la idea que externaron comerciantes y empresarios fresnillenses de fortalecer a las PYMEs para integrarlas a las cadenas de suministro. “Entre los emprendimientos y las emresas exitosas, hay un puente”., concluyó.