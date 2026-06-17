Gobierno Capitalino Impulsa el Deporte y la Convivencia con el Mundialito Social 2026

Como parte de la visión del alcalde Miguel Varela para fortalecer el tejido social a través del deporte y generar espacios de sana convivencia para las familias zacatecanas, el Gobierno Municipal de Zacatecas respaldó la realización del Mundialito Social 2026, iniciativa impulsada por el diputado federal Ulises Mejía Haro en coordinación con el Departamento del Deporte del Ayuntamiento.

Gracias al apoyo brindado por la administración municipal, se facilitó el uso de diversos espacios deportivos para el desarrollo de este torneo, permitiendo que 36 equipos participaran representando a distintas selecciones nacionales del mundo. La competencia reunió a niñas, niños y jóvenes en un ambiente de respeto, inclusión y compañerismo, promoviendo valores fundamentales para la construcción de una sociedad más unida.

El alcalde Miguel Varela ha reiterado que el deporte es una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo integral de las nuevas generaciones, fomentar hábitos saludables y fortalecer la convivencia entre las familias. Bajo esta visión, el Municipio de Zacatecas continúa impulsando actividades deportivas que acercan a la ciudadanía y brindan oportunidades de recreación para la niñez y la juventud.

Las finales del Mundialito Social se llevaron a cabo el pasado sábado en sus distintas categorías, registrando una importante asistencia de familias, entrenadores y aficionados que disfrutaron de emocionantes encuentros. La jornada deportiva cerró con gran éxito, consolidando este torneo como un espacio de integración social y participación comunitaria.

A lo largo de la competencia, los participantes demostraron disciplina, trabajo en equipo y compromiso dentro y fuera de la cancha, mientras que madres y padres de familia acompañaron activamente cada una de las jornadas, fortaleciendo el sentido de comunidad que caracteriza a este tipo de iniciativas.

Con eventos como el Mundialito Social 2026, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso de mantener una agenda permanente de actividades deportivas y recreativas que contribuyan al desarrollo de la niñez y la juventud. La administración encabezada por Miguel Varela continuará impulsando programas que promuevan la inclusión, la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios públicos como puntos de encuentro para fortalecer la comunidad.