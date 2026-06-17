Los Centros Nocturnos no han Sufrido Extorsiones ni Cobro de Piso: Sanders

Inician su Recuperación Tras Meses de Zozobra, Afirma

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente de la Asociación de Centros de Esparcimiento Social del Estado de Zacatecas (ACESZ), Jorge Roberto Sanders Muñoz, informó que en los últimos meses el sector ha comenzado a registrar una recuperación en su actividad económica, luego de un periodo complicado.

Señaló que a finales del año pasado fue difícil para los centros nocturnos, ya que durante varios meses se mantuvieron en números rojos, con una caída constante en sus ingresos que afectó de manera importante al gremio.

Sin embargo, indicó que uno de los principales factores que han favorecido esta recuperación es el tema de la seguridad, ya que actualmente el sector trabaja en coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido mantener un entorno más estable.

Agregó que en este contexto no se han registrado reportes de extorsiones ni de cobro de piso, lo que ha contribuido a mejorar la operación de los establecimientos y a generar mayor confianza en el sector .

Asimismo, destacó que esta estabilidad también se refleja en la ciudadanía, ya que se nota una mayor confianza de la gente para salir durante las noches, lo que ha impulsado gradualmente la actividad económica.

Por otro lado, confió en que la apertura del nuevo vuelo a Guadalajara pueda convertirse en un factor positivo para distintos sectores, al atraer más turismo y visitantes con mayor capacidad de consumo, lo que beneficiaría directamente a la economía local.

Añadió que actualmente existe una buena relación con las autoridades municipales y estatales, lo que ha permitido una comunicación constante y una mejor coordinación en diversos temas relacionados con la operación del sector.

Finalmente, señaló que la asociación cuenta con alrededor de 55 agremiados en la zona conurbada, además de mantener comunicación con empresarios de otros municipios como Fresnillo y Jerez, lo que permite fortalecer el trabajo conjunto del gremio.