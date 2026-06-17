Proponen Transporte Público Gratuito Para Estudiantes de Tres a 18 Años

En Sesión del Congreso, que Avanza a Marchas Forzadas

Por Nallely de León Montellano

Con más de media hora de retraso y en sede alterna, en el auditorio del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), diputadas y diputados de la LXV Legislatura retomaron este martes los trabajos legislativos con la presentación de iniciativas enfocadas en movilidad, salud mental, cultura, medio ambiente, apoyos fiscales para sectores vulnerables y fiscalización de recursos públicos.

Entre los temas que más impacto social podrían tener destaca una propuesta presentada por el diputado Marco Vinicio Flores, para garantizar transporte público gratuito a estudiantes de educación básica y media superior que cursen sus estudios en instituciones públicas.

La iniciativa plantea que niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 18 años tengan acceso a dos viajes gratuitos diarios de lunes a viernes en el transporte público, una medida que busca reducir la carga económica de las familias zacatecanas y facilitar el acceso a la educación. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.

En materia cultural, los diputados Jaime Esquivel y Óscar Novella promovieron una reforma a la Ley de Cultura del Estado para instituir el último sábado de febrero como el Día Estatal de los Museos Comunitarios, con el propósito de reconocer y fortalecer estos espacios que preservan la memoria e identidad de distintas comunidades zacatecanas. Por su parte, la diputada Ana María Romo presentó una iniciativa enfocada en la prevención y atención de la conducta suicida.

La propuesta contempla que las personas que hayan sobrevivido a un intento de suicidio reciban seguimiento médico, psicológico y psiquiátrico durante al menos un año, además de acompañamiento social y visitas domiciliarias.

La iniciativa también plantea la creación de un Sistema Estatal de Seguimiento de Conducta Suicida, que tendría que ser implementado por la Secretaría de Salud en un plazo de 60 días una vez aprobada la reforma. La misma legisladora presentó una segunda propuesta relacionada con la obra pública y el medio ambiente.

El planteamiento busca que los proyectos de infraestructura consideren las condiciones naturales existentes antes de su ejecución y eviten modificaciones que impliquen daños significativos a ecosistemas o recursos naturales. En la sesión también se discutieron medidas orientadas a apoyar a personas en condiciones de vulnerabilidad económica. A nombre de la bancada del Partido del Trabajo, el diputado Alfredo Femat presentó una iniciativa para otorgar descuentos en el pago del impuesto predial.

La propuesta contempla beneficios para madres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años, integrantes de pueblos originarios y personas que enfrenten condiciones económicas que dificulten cubrir este impuesto.

Los descuentos podrían oscilar entre el 10 y el 50 por ciento, dependiendo de lo que determinen los ayuntamientos tras la realización de estudios socioeconómicos.

Durante una segunda sesión ordinaria celebrada este día, la diputada Ruth Calderón presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado una revisión específica sobre contratos relacionados con el arrendamiento de vehículos por parte del Ayuntamiento de Zacatecas.

La legisladora pidió que se analice la legalidad, planeación, adjudicación y ejercicio de recursos comprometidos en contratos cuyo monto conjunto ronda los 104 millones de pesos, además de revisar documentación relacionada con adquisiciones, pagos y uso de las unidades.

Asimismo, solicitó que la fiscalización incluya una revisión de contrataciones de personal realizadas por el municipio desde septiembre de 2024 y que, en caso de detectarse irregularidades, se promuevan las acciones correspondientes.

Finalmente, el diputado Marco Vinicio Flores presentó un exhorto dirigido al Gobierno del Estado para que haga pública información relacionada con el proyecto de movilidad MOBI y el sistema Platabús.

La propuesta plantea transparentar aspectos relacionados con la planeación, ejecución, contrataciones y aplicación de recursos públicos, además de abrir espacios de diálogo con concesionarios, instituciones y usuarios del transporte público para conocer el avance y alcances del proyecto.

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su estudio y eventual dictaminación.