Salarios Bajos y Precariedad Enfrentan los Jóvenes al Buscar su Primer Empleo

“Piden Experiencia, Pero no dan Oportunidad de Obtenerla”

Por Nallely de León Montellano

Para miles de jóvenes zacatecanos, conseguir el primer empleo representa mucho más que una oportunidad laboral, significa la posibilidad de apoyar económicamente a sus familias, costear sus estudios, independizarse o simplemente comenzar a construir un patrimonio propio. Sin embargo, el camino suele estar marcado por salarios reducidos, jornadas complicadas y escasas oportunidades de crecimiento.

Entre los 18 y 23 años, muchos jóvenes comienzan la búsqueda de un ingreso fijo en tiendas de ropa, establecimientos de tecnología, restaurantes, supermercados y otros negocios del sector servicios. No obstante, las condiciones que encuentran no siempre resultan atractivas o suficientes para cubrir sus necesidades.

Los horarios extensos, los traslados largos y los salarios limitados son algunas de las principales dificultades que enfrentan quienes intentan incorporarse por primera vez al mercado laboral. La situación cobra relevancia en Zacatecas, donde la tasa de desempleo ronda el 3 por ciento de la Población Económicamente Activa. Aunque la cifra pudiera parecer baja, detrás de ella existen cerca de 19 mil 900 personas que actualmente buscan una oportunidad de trabajo. Además, uno de los problemas más persistentes es la informalidad laboral.

De acuerdo con datos oficiales, el 60.8 por ciento de los trabajadores zacatecanos se desempeña en condiciones informales, es decir, sin seguridad social, contratos laborales o prestaciones que garanticen estabilidad.

Esta realidad suele afectar especialmente a los jóvenes que buscan su primer empleo, ya que muchas veces aceptan condiciones precarias ante la necesidad de generar ingresos.

A ello se suma una de las barreras más frecuentes: la experiencia laboral. Numerosas vacantes solicitan conocimientos previos o antecedentes de trabajo, requisito difícil de cumplir para quienes apenas buscan una primera oportunidad.

“Te piden experiencia, pero nadie te da la oportunidad de obtenerla”, es una de las quejas más recurrentes entre jóvenes buscadores de empleo. Otro factor que influye es el nivel salarial. Una parte importante de la población ocupada en Zacatecas percibe ingresos equivalentes a tres salarios mínimos o menos, una cantidad que en muchos casos resulta insuficiente frente al aumento en costos de transporte, vivienda, alimentación y educación.

La situación adquiere una dimensión mayor si se considera que la población joven representa alrededor del 31.2 por ciento de los habitantes del estado, convirtiendo la generación de oportunidades laborales en uno de los principales retos para el desarrollo económico y social de Zacatecas. Ante la falta de opciones bien remuneradas, algunos jóvenes buscan incorporarse a sectores como la industria manufacturera, automotriz o minera, donde suelen existir mejores condiciones laborales.

Otros optan por migrar temporalmente mediante programas de trabajo en el extranjero, particularmente hacia Canadá, en busca de ingresos que difícilmente encontrarían en sus municipios de origen. Especialistas han señalado que fortalecer los mecanismos de vinculación entre estudiantes, recién egresados y empresas podría ayudar a reducir la brecha entre formación académica y empleo formal, además de facilitar el acceso al primer trabajo.

Actualmente, instancias como el Servicio Nacional de Empleo (SNE), la Secretaría de Economía y organismos de atención a jóvenes ofrecen programas de capacitación, ferias de empleo y vinculación con empresas, aunque el desafío sigue siendo generar suficientes vacantes que ofrecen estabilidad, prestaciones y salarios acordes a las necesidades de una nueva generación que busca abrirse camino en un mercado laboral cada vez más competitivo de manera digna y sin ser minimizados por su edad. Para muchos jóvenes zacatecanos, el objetivo no es únicamente conseguir trabajo, también buscan encontrar una oportunidad que les permita construir un proyecto de vida sin tener que abandonar su estado o aceptar condiciones laborales que apenas alcanzan para sobrevivir.