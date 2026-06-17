Se Cumplen Cuatro Semanas sin Gobierno Estatal: Peña Badillo

“Oficinas Están Paradas sin que el Gobierno Sepa Atender”

Por Gabriel Rodríguez Piña

Luego de la enorme cantidad de conflictos que afrontan la capital y el resto del estado, que se hallan inmersos en marchas, mítines, plantones y protestas, el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas, Carlos Peña Badillo, lamentó que sea esta la cuarta semana de inactividad gubernamental oficial, “porque a Morena la sobra incapacidad y le falta gobierno”, aseguró.

El además diputado local por ese instituto político, declaró formalmente inaugurada la cuarta semana sin gobierno en el estado: “Llevamos cuatro semanas de parálisis en la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Obras Públicas, el Registro Público de la Propiedad, Desarrollo Social, Función Pública y Administración; es decir, son cuatro semanas sin gobierno estatal”, reiteró.

De igual modo, “las oficinas recaudadoras, en posesión de maestras y maestros, se encuentran paradas sin que el gobierno sepa atender, una vez más, los problemas del estado”.

En ese sentido, hay una lista de espera “para ver quién o quiénes son los siguientes en tomar el bulevar (Adolfo López Mateos) la Secretaría de Educación, el gobierno, plaza de Armas o el Congreso.

“No es posible que estemos ante esta indolencia, ante esta ingobernabilidad y ante esta incapacidad por lo que sucede aquí, pero además, están pensando ya en que mejor concluya antes el ciclo escolar para dar por terminado el conflicto con telesecundarias”.

A eso, Peña Badillo sumó que, en la misma medida, “este gobierno se acaba y que todo mundo debería quizás irse a ver justamente el mundial a grado tal que la presidenta Claudia Sheinbaum canceló su visita al estado el pasado domingo 14 de junio o dicho de mejor manera, ¿con quién viene si aquí no hay gobierno?.

“¿Con quién hubiera ella llegado si maestros y maestras inconformes eran los que aquí la estaban esperando para reclamarle el trato que los gobiernos morenistas tienen en contra de todos ellos? “Tal es la realidad del Zacatecas de hoy, del estado en el que vivimos en tiempos de Morena por lo que todos ellos están en aprietos debido a que primero anuncian la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas, porque estaba en Aguascalientes y quería visitarnos, pero además, se hicieron mil supuestos sobre cómo era que vendría si a Nochistlán o mejor llegaba al sudeste.

“Posterior a ello, Morena cancela 12 horas después la visita de la presidenta a Zacatecas, pero luego nos enteramos que ella partió a continuar una muy productiva gira de trabajo a San Luis Potosí para regalar cuatro entradas al campeonato de futbol”.

Finalmente, la presidenta, el gobierno y muchos otros políticos zacatecanos alabaron su sensatez para, en momentos de extremo riesgo por su presencia en Zacatecas, opinar que “fue mejor no hubiera estado aquí”.

“Personalmente creo que cada vez que (ella) viene a Zacatecas promete, pero no resuelve o bien convoca, pero no atiende, porque la realidad es que a Zacatecas no termina de resolvernos absolutamente nada”, subrayó.

La Realidad es Otra

Carlos Peña afirmó que, en realidad, “sabemos que la presidenta Sheinbaum no quiso venir porque temía comprobar la crisis política que se mantiene en todo el estado, sobre todo cuando dentro de unos días más deberán atenderse los registros para quienes encabezarán los proyectos de su partido en las 17 entidades a renovar gobiernos el año próximo.

“Ella no quiso tomarse la foto con muchos de esos elegidos porque habría tenido que negarles la posibilidad a algunos o bien enviarlos a sus casas diciéndoles: ‘ahorita no, joven, mejor espérese’”.

Tal, dijo, es la crisis que en “este momento vive Zacatecas con Morena, en la que fue muy claro que, desde la perspectiva institucional, tienen un desastre, lo mismo que desde la perspectiva política a causa de que los morenos se hallan en aprietos”.

En síntesis, “se trata de la historia de un estado que tiene cada vez más problemas y mayores crisis que no terminan de resolverse”.

Más Abusos

Peña Badillo aludió además a los “abusos de poder” que ocurren en este momento en el municipio de Villanueva, donde a su alcalde morenista, Rogelio González Álvarez, se le difundió hace poco en videos consumiendo bebidas alcohólicas en el salón del cabildo en medio de una fiesta en que se oía música de banda.

El además diputado local del PRI señaló que “en plena reelección, González Álvarez no fue capaz de observar los límites de su investidura y que ese convivio, que fue muy cuestionado, se vio agravado a causa de que intentara retener en el interior de ese espacio la libertad de una persona en su calidad de regidor, Carlos Eduardo Torres Pérez, en lo que se traduce como un hecho muy delicado que no puede ni debe ocurrir de nuevo”, lamentó.

Ante ello, Peña Badillo realizó un llamado con el fin de que las autoridades atiendan con sigilo la situación que se presentó en esa localidad cuyos efectos trascendieron ya a nivel local y nacional.

Refirió que otro de los hechos que llaman la atención fue el ocurrido hace poco en la localidad de Morelos, donde quedaron en evidencia las “molestias, angustias y preocupaciones realizadas por la autoridad mediante actos de represión y detención de ciudadanos mediante todo tipo de excesos dirigidos en su contra”.

Sobre ese tipo de acontecimientos, Peña Badillo, reiteró la solidaridad del PRI estatal con diversos grupos familiares de esa localidad, “quienes vivieron situaciones complejas, lamentables y desafortunadas hechas del conocimiento público”.