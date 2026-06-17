Aguascalientes Será Sede de la Feria Internacional del Caballo 2026, el Evento Ecuestre más Grande de América

Aguascalientes será sede de la Feria Internacional del Caballo (FICAGS) 2026, considerada el evento ecuestre más grande y completo del continente americano, que se realizará del 31 de julio al 16 de agosto en la Isla San Marcos, con acceso gratuito para toda la familia.

Durante más de dos semanas, este encuentro reunirá a ejemplares equinos de reconocidas razas, como cuarto de milla, pinto, appaloosa, frisón, español, lusitano, árabe, caballo mexicano, caballos miniatura, entre muchas otras.

Las y los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de exhibiciones y competencias ecuestres, entre ellas charrería, arquería ecuestre, carreras de barriles, adiestramiento, caballos bailadores, así como concursos que muestran la belleza, destreza y versatilidad de estos ejemplares.

Además, FICAGS 2026 ofrecerá numerosas actividades para toda la familia, como juegos mecánicos, granja didáctica, equinoterapia, espectáculos ecuestres, espectáculo medieval, galería de arte ecuestre y taurino (única en su tipo), zona gastronómica, expo agroalimentaria, área comercial y el tradicional pabellón Hecho en Aguascalientes, donde se exhibirán productos locales.

Como parte de la experiencia, el Foro Academia contará con clínicas, talleres, conferencias y pláticas impartidas por especialistas nacionales e internacionales, quienes compartirán conocimientos sobre la historia, comportamiento, personalidad, manejo y funcionalidad de los caballos.

La Feria Internacional del Caballo 2026 es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado de Aguascalientes, la Asociación de Criadores y Caballistas del Estado de Aguascalientes (ACCEA), la Asociación Internacional del Caballo Mexicano (Aicamex), Ganadería Las Morerías, Ganadería Estancia San Francisco y destacados representantes del sector ecuestre, consolidando a Aguascalientes como un referente nacional e internacional en este ámbito.

Para más información sobre este evento, pueden visitar la página https://www.facebook.com/feriainterncionaldelcaballoaguascalientes/.