Alumnas de Aguascalientes Crean Prototipo Para Obtener Agua a Partir de la Humedad del Ambiente

Con una malla, la humedad del ambiente y una idea enfocada en uno de los retos más urgentes del presente: el cuidado del agua, dos estudiantes de secundaria de Aguascalientes lograron desarrollar SkyDrops, un proyecto científico que les abrió las puertas de la Expo Ciencias 2026, donde representarán al estado en la etapa nacional que se llevará a cabo en Monterrey en los próximos meses.

Las creadoras son Dania Michelle Hernández Frausto y Romina Alejandra Salas Amador, alumnas de la Secundaria General No. 3 “Congreso de Anáhuac”, quienes, con el acompañamiento de su maestra Lizbeth Liliana Flores Flores, transformaron una idea escolar en una propuesta con impacto real.

SkyDrops fue reconocido con el primer lugar en la fase estatal de Expo Ciencias 2026, en la categoría de Divulgación Científica, destacando por su sencillez para explicarse, pero sobre todo por su potencial ambiental y social.

El proyecto propone una solución sustentable, capturar el agua presente en el ambiente mediante una malla atrapaniebla que recolecta pequeñas gotas de rocío o humedad atmosférica. El agua desciende por un sistema de canaletas hacia un filtro que permite mejorar su calidad para usos básicos como riego de plantas o limpieza, convirtiéndose en una alternativa accesible para el aprovechamiento del recurso hídrico.

La iniciativa está pensada especialmente para lugares cuyas condiciones naturales puedan ser aliadas para la aplicación del proyecto como la Sierra Fría y la Sierra del Laurel.

Más allá del prototipo, SkyDrops demuestra cómo la ciencia nacida en las aulas puede traducirse en soluciones concretas para problemas cotidianos. El proyecto también impulsa habilidades clave en las estudiantes como la investigación, la creatividad, la observación y el trabajo en equipo.