Abre Zig-Zag Inscripciones Para su Campamento de Verano 2026

Dirigido a Niñas y Niños de Cinco a 11 Años

Por Miguel Alvarado Valle

Con un cupo de 150 participantes y una amplia variedad de actividades recreativas y de aprendizaje para el periodo vacacional, el Centro Interactivo Zig-Zag abrió las inscripciones para el Campamento Zig-Zag Ciencia y Arte: ¡Fusión Creativa!, dirigido a niñas y niños de entre cinco y 11 años de edad. El director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Hamurabi Gamboa Rosales, informó que esta actividad forma parte del Verano Científico 2026 y tiene como propósito despertar la curiosidad científica de las infancias, al tiempo que fomenta la creatividad mediante actividades artísticas y culturales.

Destacó que el campamento está basado en el modelo de formación STEM, el cual integra ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, con el propósito de que las infancias desarrollen habilidades relacionadas con la observación, la experimentación, la resolución de problemas y el pensamiento creativo desde edades tempranas. Gamboa Rosales informó que las inscripciones permanecerán abiertas del 16 al 21 de junio o hasta agotar los lugares disponibles, con un costo de 2 mil 200 pesos por campista y las actividades se realizarán del 27 de julio al 8 de agosto en las instalaciones del Centro Interactivo Zig-Zag.

Añadió que durante las dos semanas de actividades los asistentes disfrutarán de una amplia variedad de experiencias enfocadas al conocimiento y la convivencia. Entre ellas se encuentran talleres científicos, actividades artísticas, una velada, una fogata y diversas dinámicas diseñadas para fortalecer tanto las capacidades científicas como el desarrollo cultural de las niñas y los niños. El director del Cozcyt invitó a madres y padres de familia a realizar el registro con anticipación, ya que los espacios son limitados.

Recordó que el trámite inicia mediante una plataforma en línea, pero el lugar únicamente queda asegurado una vez que se realiza el pago correspondiente en la taquilla del Zig-Zag dentro del plazo establecido. Asimismo, señaló que el Verano Científico 2026 contempla otras actividades para estudiantes de niveles educativos superiores.

Del 13 al 17 de julio se llevará a cabo la Semana del Fomento de Vocaciones Científicas (Fovoci), dirigida a alumnos de segundo y tercero de secundaria, mientras que del 17 al 21 de julio se desarrollarán los Clubes de Ciencia para estudiantes de preparatoria. Explicó que, en el caso de Fovoci, los participantes podrán conocer distintas áreas como robótica, química, biología, lectura y redacción e inteligencia artificial mediante un sistema rotativo de talleres. En tanto, en los Clubes de Ciencia los jóvenes trabajarán durante toda la semana en un proyecto específico para presentar un prototipo o resultado final ante sus compañeros, como parte de una jornada que busca impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas en Zacatecas.