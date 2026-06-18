Alerta de Viaje de EU Provoca Cancelaciones y Frena Recuperación Turística: Mora Gándara

Agencias de Viajes han Reportado Cancelaciones

Por Miguel Alvarado Valle

La actualización del mapa de alertas de viaje difundida por la Embajada de Estados Unidos en México ha generado afectaciones al sector turístico de Zacatecas, particularmente entre las agencias de viajes, al influir en la percepción de seguridad de los potenciales visitantes.

Así lo señaló la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Zacatecas, Martha Liliana Mora Gándara, quien reconoció que este tipo de comunicados impactan directamente en la decisión de los turistas al momento de elegir un destino para sus vacaciones.

Explicó que el estado aún no logra recuperarse por completo de las consecuencias económicas que dejó la pandemia de COVID- 19 y que, posteriormente, los temas relacionados con la seguridad también afectaron la llegada de visitantes.

Aunque recientemente se había observado una recuperación gradual de la confianza hacia Zacatecas, la reciente actualización de las alertas vuelve a colocar al estado en una posición desfavorable frente a otros destinos turísticos del país.

Mora Gándara señaló que algunos integrantes de la asociación ya han reportado cancelaciones para la próxima temporada vacacional de verano, aunque por el momento no existe un porcentaje preciso que permita medir el impacto total. Indicó que será hasta después del periodo vacacional cuando puedan evaluarse con mayor claridad las consecuencias económicas derivadas de esta situación.

Detalló que la principal afectación para las agencias se refleja en la disminución de las ventas proyectadas. Explicó que, si inicialmente se esperaba alcanzar entre un 70 y 80 por ciento de ocupación en tours y servicios turísticos, la cifra podría reducirse a niveles de entre 40 y 50 por ciento.

Esta baja también repercute en la contratación de personal temporal, ya que muchas empresas optan por limitar la generación de empleos ante la incertidumbre en la demanda. Pese a ello, la líder de la asociación aseguró que Zacatecas cuenta con condiciones adecuadas para recibir visitantes, tanto en materia de seguridad como en infraestructura turística.

Destacó que los comentarios de quienes visitan el estado suelen ser positivos y que muchos turistas expresan sorpresa al encontrar una ciudad tranquila, atractiva y con una amplia oferta cultural y gastronómica.

Comentó que incluso algunos viajeros que llegan únicamente de paso terminan prolongando su estancia al descubrir los atractivos de la capital y otros municipios.

La presidenta de la AMAV recordó que durante la pasada temporada de Semana Santa y Pascua el sector registró un crecimiento de entre 5 y 8 por ciento en comparación con el año anterior, impulsado principalmente por la programación artística del festival cultural.

No obstante, consideró que el potencial de crecimiento es mucho mayor y reiteró la necesidad de fortalecer la promoción turística y combatir la percepción negativa que generan este tipo de alertas, además de continuar informando a los viajeros sobre la importancia de contratar servicios mediante agencias formalmente establecidas y verificadas.