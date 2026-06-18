El PAN se Acerca con el PRI y el PRD Para Lograr Acuerdos Rumbo al 2027: Aldo Peláez

“Es Momento de Coincidencias, no de Divisiones”

Por Gabriel Rodríguez

Aldo Peláez, presidente del comité directivo estatal de Acción Nacional (PAN) en Zacatecas, mencionó que han tenido acercamientos con las titularidades de PRI y PRD, con la finalidad de lograr acuerdos, de cara a las elecciones estatales de Zacatecas en el año 2027.

Peláez dijo que “este es momento de coincidencias, no de divisiones, por lo que analizamos lo mejor para el estado, pero sobre todo creo que la gente requiere que los partidos dejemos de lado el interés individual de cada uno de nosotros y analicemos qué es lo mejor para todos desde la perspectiva electoral”.

Por ello, la mañana de este pasado miércoles, Aldo Peláez se reunió con el presidente del PRI en el estado, Carlos Peña Badillo, lo mismo que en el caso del PRD, Néstor Santacruz, con la finalidad de comenzar a trazar acuerdos en la materia.

“Con ellos tenemos ya cierta trayectoria generada a partir de los últimos procesos electorales a pesar de que algunos de ellos siguen construyendo trayectoria para cada uno de esos institutos políticos desde sus propias perspectivas.

“Sin embargo, así como están las cosas, en este momento tenemos que sentarnos a discutir la realidad del estado con el fin de generar nuevas condiciones y con el fin de que los zacatecanos se sientan representados ante la unión de diversos partidos políticos”.

Añadió que se pretende construir lo que sea mejor, “acorde con cada uno de los marcos normativos de esos tres partidos sin omitir los pactos que ya se tendrían planeados con sus respectivas militancias”.

Asimismo, refirió que agradecía a los municipios para el caso de que “fueron ellos quienes nos facilitaron la realización de tales diálogos en el ánimo de consensar y presentar la mejor plataforma para esa posible unión”.

No omitió referir que cada uno de los partidos pudiera tener perfiles de relevancia al interior de cada uno de ellos a partir de los recientes nombramientos, “pero nuestra gente nos pide no aflojar y lograr mayores y mejores entendimientos con el fin de vencer al enemigo”.

El PAN, a partir de sus recientes giras, denominadas Ahora te toca a ti, ha podido recorrer los 58 municipios el estado para dialogar con los ciudadanos, “con el fin de tener el Zacatecas que nos merecemos y de esa manera atender sus necesidades, extensión que reafirmamos a todos los demás partidos políticos”, concluyó.