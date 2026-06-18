En el País y Zacatecas, Alarmante Alza en el Consumo de Alcohol

AA Ofrece Atención en Grupos de Apoyo en Todo el Estado

Por Nallely de León Montellano

El consumo de alcohol entre adolescentes y jóvenes continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de salud pública, advirtieron integrantes de Alcohólicos Anónimos (AA) durante la presentación de la 17ª Semana Nacional de Información en los Medios de Comunicación y Redes Sociales, cuyo lema este año es “AA: Mensaje de vida que evoluciona con la tecnología”.

Durante una rueda de prensa realizada en la Casa Municipal de Cultura, representantes de la organización destacaron que uno de los principales objetivos de esta campaña es acercar el mensaje de recuperación a nuevos sectores de la población, especialmente a los jóvenes, mediante el uso de plataformas digitales. Explicaron que el alcoholismo sigue representando un problema de salud pública que requiere la participación conjunta de autoridades, organizaciones civiles y sociedad en general, particularmente ante la disminución en la edad de inicio del consumo de bebidas alcohólicas.

“La intención es que más personas conozcan cómo funciona Alcohólicos Anónimos y que quienes enfrentan problemas con la bebida sepan que existe una alternativa gratuita para buscar ayuda”, señalaron. De acuerdo con datos presentados durante la conferencia, el 73.7 por ciento de la población mexicana de entre 12 y 65 años ha consumido alcohol al menos una vez en su vida, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Además, se informó que el consumo entre mujeres ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, al pasar de 62.6 por ciento en 2016 a 69.3 por ciento en 2025.

Uno de los datos que más preocupa a la agrupación es el incremento del consumo entre adolescentes y la reducción en la edad de inicio, una tendencia que también se refleja en Zacatecas. Según las cifras expuestas, el 33.6 por ciento de la población zacatecana de entre 12 y 65 años reportó consumo excesivo de alcohol durante el último año, mientras que el 19.8 por ciento reconoció haberlo consumido en el último mes.

Asimismo, se alertó sobre la presencia de esta problemática entre estudiantes de secundaria y bachillerato, sectores considerados prioritarios para las acciones de prevención. Ante este panorama, la campaña nacional busca aprovechar herramientas digitales como Facebook, Instagram, TikTok, You- Tube, Spotify y la red social X para ampliar el alcance de la información sobre recuperación y prevención de adicciones.

La estrategia también pretende combatir estigmas y aclarar dudas sobre el funcionamiento de Alcohólicos Anónimos, organización que reiteró que sus reuniones son gratuitas y abiertas para cualquier persona que desee dejar de beber. Durante la rueda de prensa se hizo un llamado a familiares y amigos de personas con problemas de alcoholismo para acercarlas a los grupos de apoyo existentes en Zacatecas y otros municipios del estado. Los integrantes de AA señalaron que actualmente existe al menos un grupo de atención en la mayoría de los municipios zacatecanos, donde las personas pueden encontrar acompañamiento y un espacio de recuperación basado en la experiencia compartida.

La 17ª Semana Nacional de Información en los Medios de Comunicación y Redes Sociales se desarrollará con actividades de difusión orientadas a visibilizar los riesgos asociados al consumo de alcohol y promover alternativas de apoyo para quienes buscan dejar la bebida. Las y los participantes insistieron en que el alcoholismo continúa afectando familias completas y que la prevención sigue siendo una de las herramientas más importantes para evitar que cada vez más jóvenes desarrollen problemas de adicción desde edades tempranas.