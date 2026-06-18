Este Sexenio Vamos a Electrificar Todo el País con el Programa de Justicia Energética: Presidenta Claudia Sheinbaum

Serán más de 45 mil Obras

A través de un enlace, la Presidenta inauguró la Unidad de Emergencias del Hospital General de Xoco, la más avanzada y grande de América Latina equipada con el Centro de Innovación Quirúrgica y Cirugía de Precisión.

⁠La jefa del Ejecutivo Federal encabezó la entrega de 96 viviendas en el desarrollo Lomas de San Miguel del Infonavit en Puebla; la meta estatal es de 75 mil nuevas viviendas.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en la conferencia matutina se brinda justicia social en materia de acceso a la vivienda, a la salud y a la electricidad, ejemplo de ello es el Programa de Justicia Energética que tiene la meta de electrificar, hacia el 2028, a todo el país (99.99 por ciento), a través de más de 45 mil obras y una inversión de 21 mil 377 millones de pesos (mdp).

“México tiene un 98.5 por ciento de electrificación. Y las comunidades que no están electrificadas son comunidades muy aisladas, pequeñitas, pero decidimos que este sexenio vamos a buscar electrificar prácticamente todo el país (…) “Hoy fue justicia social en La mañanera: acceso a la vivienda, acceso a la salud de forma innovadora y vamos con acceso a la electricidad”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, puntualizó que con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se reconoce el acceso a la energía como un derecho, por ello, durante los próximos años se garantizará la justicia energética para llegar a prácticamente al 100 por ciento de los hogares.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, señaló que la justicia energética es hablar de desarrollo nacional, de igualdad territorial y de la capacidad del Estado mexicano para garantizar el bienestar donde más se necesita, es electrificar 8 mil 247 localidades que están pendientes, por ello, la meta es alcanzar el 99.99 de cobertura eléctrica en el país y para ello se llevará a cabo un plan escalonado.

Detalló que en lo que va del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se han realizado 17 mil 16 obras de electrificación, lo que representa un incremento del 300 por ciento respecto a lo hecho en los sexenios neoliberales: entre el 2006 y el 2012 se realizaron 12 mil 630 obras, mientras que, del 2012 al 2018 fueron 14 mil 505, en tanto que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador se incrementó un 35 por ciento, respecto a administraciones anteriores con 21 mil 645 obras.

Explicó que en 2026 a través de este programa se llega primero a quienes más lo necesitan: con el Plan de Justicia del Pueblo Seri se invierten 1.2 mdp para una obra en favor de 108 beneficiarios; con el Plan Villa de Juárez se destinarán 2.8 mdp para tres obras, beneficiando a 640 personas; con el Plan de Justicia de San Quintín son 86 mdp para 30 obras beneficiando a 7 mil 826 personas; con el Plan Michoacán son 304 mdp para 765 obras beneficiando a 18 mil 890; con el Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara son 670 mdp para 918 obras para 8 mil 795 beneficiarios; y para los pueblos originarios, 812 mdp para mil 520 obras beneficiando a 39 mil personas.

IMSS Bienestar inaugura Unidad de Emergencias más avanzada, moderna y grande de América Latina en el Hospital General de Xoco

Como parte de las acciones de justicia social, a través de un enlace al Hospital General de Xoco del IMSS Bienestar, la Presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración de la Unidad de Emergencias más avanzada y grande de América Latina en la que se ofrecerán servicios de salud 100 por ciento gratuitos y que cuenta con un Centro de Innovación Quirúrgica y Cirugía de Precisión para el diagnóstico, tratamiento y enseñanza a médicos residentes.

Esta nueva unidad cuenta con el primer tomógrafo móvil de América Latina que permite reconstrucción 3D en tiempo real durante procedimientos quirúrgicos, asimismo se incorporó un nuevo microscopio especializado para neurocirugía con Inteligencia Artificial; un sistema de rayos X digital; máquinas de anestesia avanzada, un aula de enseñanza conectada en tiempo real con el quirófano, asimismo tiene sala de choque, sala de observación y consulta externa de urgencias.

“Se Merecen Vivienda”: Presidenta Encabeza Entrega de 96 Viviendas en Puebla en el Miércoles de Vivienda

Mediante un enlace al desarrollo Lomas de San Miguel del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Puebla, la Jefa del Ejecutivo Federal encabezó la entrega de 96 viviendas como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que en el estado construirá 75 mil nuevas viviendas con una inversión de 44 mil 632 mdp y una generación de 104 mil empleos directos y 156 mil indirectos, beneficiando a 125 mil personas y 35 mil familias.