Filtraciones de Agua, Humedad y Afectaciones, en Aulas y Laboratorios de la UTEZ: Sindicato

“Se Sigue Gastando Dinero y el Problema Continúa”

Por Nallely de León Montellano

Las recientes lluvias han vuelto a evidenciar problemas de infraestructura en la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (UTEZ), donde trabajadores y estudiantes enfrentan filtraciones de agua, humedad y afectaciones en aulas y laboratorios, denunció el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la institución (SUTUTEZ), Samuel de Jesús Flores González.

El dirigente sindical señaló que se trata de una problemática que no es nueva, pero que se ha agravado durante los últimos ciclos de lluvias debido a la falta de soluciones definitivas.

Como ejemplo, mencionó el caso de un docente que tuvo que impartir clases utilizando un paraguas dentro del salón para evitar mojarse, luego de que el agua ingresara por el techo y provocara incluso el desprendimiento de plafones afectados por la humedad.

“Es un problema que tenemos desde hace años y que se está agravando. Cuando las lluvias son más constantes es cuando se vuelve más evidente. Hay salones donde los plafones se vienen abajo por el peso del agua acumulada”, explicó.

Lo que más preocupa al sindicato es que algunas de las afectaciones se registran en edificios relativamente nuevos dentro del campus universitario, mientras que en otras áreas las filtraciones se han vuelto una constante.

Flores González afirmó que las goteras también alcanzan espacios administrativos, incluida la rectoría, donde es común observar recipientes colocados para contener el agua que se filtra durante las precipitaciones. La situación también impacta áreas académicas especializadas.

De acuerdo con el dirigente, en laboratorios equipados con tecnología de alto costo, particularmente en el área de Cisco, las actividades deben suspenderse temporalmente cuando las lluvias son intensas para evitar daños al equipo. A ello se suman las quejas de estudiantes del área de Terapia Física, quienes han reportado filtraciones dentro de las aulas.

Según el representante sindical, algunos alumnos señalaron que ante los reclamos por las condiciones de los espacios la respuesta recibida fue simplemente cambiarse de lugar para evitar las goteras.

El líder sindical consideró que las medidas implementadas hasta ahora han sido insuficientes y cuestionó que los recursos destinados al mantenimiento no se hayan traducido en soluciones permanentes.

“Se sigue gastando dinero y el problema continúa. Lo que se necesita es una intervención de fondo para evitar que cada temporada de lluvias se repitan las mismas afectaciones”, señaló.

Además de los problemas de infraestructura, Flores González informó que el sindicato continúa reuniendo los requisitos necesarios para avanzar en un posible emplazamiento laboral, aunque explicó que los procedimientos actuales exigen mayores requisitos legales que en años anteriores.

Mientras tanto, trabajadores y estudiantes permanecen atentos al desarrollo de la temporada de lluvias, pues advierten que, de continuar las precipitaciones, las condiciones en algunos espacios podrían complicarse aún más y afectar tanto las actividades académicas como la conservación de equipo especializado.