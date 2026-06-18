Imparte Casa Municipal 32 Talleres Culturales y Artísticos Para Personas de Todas las Edades

Eso Garantiza Menor Violencia en las Calles: De Ávíla

Por Gabriel Rodríguez

Piña María del Mar de Ávila Ybargüengoitia, titular de la Casa Municipal de Cultura (CMC) en Zacatecas refirió que esa institución imparte alrededor de 32 talleres de arte y cultura en diversas disciplinas a personas de todas las edades, a bajo costo y que tal hecho garantiza menor violencia en las calles de la localidad.

De Ávila Ybargüengoitia ennumeró todas esas actividades, entre las que se comprende música, pintura, acuarela, danza ballet, break dance, folklore, teatro, piano, violín y otros.

La coordinadora de esa locación indicó que, sin embargo, “hacen falta más apoyos en el aspecto de la difusión de dichos eventos por parte de las autoridades municipales”, sobre todo cuando esa institución recibe alrededor de 700 mil pesos de presupuesto anual.

Al momento, dentro de esos talleres participan alrededor de 350 personas, incluidos niños, adolescentes y personas de la tercera edad a partir de una oferta que “gusta a muchos, además, hemos aprendido que una de las condiciones que hemos integrado a partir de dichos talleres es que esos niños pasen menos tiempo en las calles y con ello sean menos susceptibles de generar y a recibir violencia”, advirtió.

“Nuestros maestros han encontrado que muchos de esos menores se integran a actividades creativas y de ese modo se exponen menos a los atractivos que pudieran incidir en ellos y evitar con ello conductas antisociales”.

Descubrieron además que ese tipo de disciplinas han provocado el interés y la disciplina y el rigor, “el amor por el arte en muchos de ellos, lo que les ayuda mucho en sus vidas personales”.

Para atender la demanda hay una plantilla profesional de guías en dichas ramas, algunos de los cuales imparten una o varias materias derivadas de sus respectivas profesiones con alrededor de 20 de ellos que son fijos.

Los cursos cuestan 400 pesos por mensualidad y no se cobra inscripción mientras que su duración es por semestre, aun cuando algunos alumnos se integran a la mitad de los cursos y haya también suspensiones mensuales para que luego retomen las enseñanzas, sin olvidar los cursos de verano.

La titular de la CMC destacó que “siempre requerirán dinero, sobre todo cuando la cultura es una herramienta indispensable para el sano desenvolvimiento de la normalidad social, que es tan importante como la educación y el sano desempeño de sus vidas a posteriori”.

Dentro de los talleres participan desde niños hasta personas de la tercera edad y asisten integrantes de todos los sectores socioeconómicos, pero “damos margen de pago para aquellos que no pueden erogar 400 pesos mensuales; los horarios son de lunes a sábado de 16 a 20, cursos todos los cuales se ofrecen en las salas de la CMC.

Cabe destacar que muchos de esos talleres producen resultados al finalizar el semestre, patentes en exposiciones de fin de año.