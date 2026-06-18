Realizarán Concierto con Causa en Beneficio de Shriners International

El 1 de Agosto en el Multiforo

Por Nallely de León Montellano

Con la meta de recaudar recursos para fortalecer la atención médica gratuita que reciben niñas y niños con padecimientos ortopédicos, neuro musculoesqueléticos y secuelas de quemaduras, integrantes de Shriners International anunciaron la realización de un concierto con causa encabezado por Los Tucanes de Tijuana. El evento se llevará a cabo el próximo 1 de agosto a las ocho de la noche en el Multiforo de Zacatecas y contará además con la participación de Tapi Quintero y Elías Medina.

Durante una rueda de prensa, representantes de la organización explicaron que este espectáculo forma parte de las actividades de recaudación que permiten sostener los servicios médicos que ofrecen a menores de edad y sus familias sin costo alguno.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Ticketón, con precios que van desde los 800 hasta los tres mil pesos, dependiendo de la zona. Los organizadores señalaron que el recinto tiene capacidad para alrededor de 18 mil personas y esperan una asistencia mínima de 12 mil asistentes, lo que permitiría recaudar cerca de 10 millones de pesos.

Indicaron que los recursos obtenidos se destinarán al fortalecimiento de hospitales y clínicas de la red Shriners, organización filantrópica con más de 150 años de historia y considerada una de las instituciones más importantes del mundo en atención especializada para menores con problemas ortopédicos y quemaduras.

Explicaron que la institución brinda atención médica integral a pacientes de entre cero y 18 años de edad, incluyendo consultas, cirugías, terapias, medicamentos, prótesis y rehabilitación, sin representar gasto alguno para las familias.

Además, cuando las condiciones lo requieren, también se cubren los traslados desde el lugar de residencia del paciente hasta la clínica u hospital donde recibirá tratamiento especializado. En el caso de Zacatecas, el club local de Shriners tiene cuatro años de operación y durante ese periodo ha apoyado a más de 120 familias para iniciar o dar seguimiento a tratamientos médicos especializados.

Entre los padecimientos atendidos se encuentran pie equinovaro, escoliosis, luxaciones de cadera, labio y paladar hendido, además de lesiones derivadas de quemaduras graves. Incluso, seis menores zacatecanos han sido trasladados a hospitales especializados en Estados Unidos debido a la gravedad de sus lesiones.

Los representantes hicieron un llamado a la población para que, además de apoyar el concierto, difundan la existencia de estos servicios, ya que muchas familias desconocen que pueden acceder a atención médica especializada completamente gratuita para niñas y niños que enfrentan este tipo de padecimientos.

Finalmente, señalaron que las personas interesadas en solicitar apoyo o conocer más sobre los programas de atención pueden consultar las redes sociales y canales oficiales de Shriners Hospitals For Children México, donde se brinda orientación para la canalización de pacientes.