Ulises Mejía Impulsa Reforma Para Poner fin al Coyotaje en el Campo

Villanueva, Zac.- En un encuentro con productoras y productores del campo de Villanueva, el diputado federal Ulises Mejía Haro dialogó sobre la iniciativa que presentó para fortalecer el Programa de Precios de Garantía, con el objetivo de mejorar las condiciones de comercialización y proteger el ingreso de las familias rurales. Durante la reunión, el legislador destacó que uno de los principales problemas que enfrentan los pequeños productores no es únicamente la producción, sino la falta de mecanismos que les permitan vender sus cosechas a precios justos y sin intermediarios que reduzcan sus ganancias.

La propuesta legislativa contempla diversas acciones para combatir el coyotaje en los centros de acopio, entre ellas la creación de una contraloría interna, la instalación de cámaras de videovigilancia, la integración de un padrón certificado de productores, el impulso a la agricultura por contrato y la rotación periódica de analistas para fortalecer la transparencia en la operación del programa. Asimismo, la iniciativa plantea el otorgamiento de anticipos del precio de garantía, con la finalidad de evitar que las y los pequeños productores recurran al endeudamiento mientras esperan la comercialización de sus cosechas.

De igual forma, incorpora medidas orientadas a ampliar los canales de comercialización y promover el valor agregado de los productos agrícolas, impulsando procesos de industrialización que permitan generar mayores ingresos para el campo zacatecano. Ulises Mejía Haro reiteró que el fortalecimiento del sector agropecuario es una condición indispensable para consolidar la soberanía alimentaria del país y avanzar en el segundo piso de la transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El problema no es producir; el verdadero reto es vender mejor y a un precio justo. Debemos garantizar que el esfuerzo de quienes trabajan la tierra se traduzca en bienestar para sus familias”, expresó. Finalmente, el legislador reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas que dignifiquen el trabajo del campo mexicano, fortalezcan la economía rural y contribuyan al desarrollo de Zacatecas y del país.