Zacatecas Fortalece Acciones Preventivas Para Evitar Inundaciones Durante la Temporada de Lluvias

Con trabajos permanentes de limpieza y desazolve en más de 300 alcantarillas distribuidas en la capital, el Ayuntamiento de Zacatecas refuerza las acciones preventivas para reducir riesgos de inundación durante la presente temporada de lluvias, informó la directora de Calidad de Vida y Servicios Públicos, Lupita Flores.

La funcionaria destacó que desde el mes de febrero se puso en marcha un programa permanente de mantenimiento de drenajes y alcantarillas, realizado en coordinación con la Coordinación Municipal de Protección Civil, con el propósito de anticiparse a las contingencias que suelen registrarse durante esta época del año.

Lupita Flores explicó que, además de las labores operativas, el Ayuntamiento ha impulsado una campaña de concientización en colonias y zonas comerciales para evitar que la basura y los materiales de construcción terminen obstruyendo la infraestructura pluvial.

“Estamos tocando puertas e invitando a los vecinos a no tirar basura en la vía pública y a resguardar adecuadamente escombro, arena, grava o materiales de construcción, ya que son de las principales causas de taponamiento en las alcantarillas”, señaló.

La directora informó que, de las más de 300 alcantarillas existentes en la capital, alrededor de 10 son consideradas focos rojos debido a que constantemente presentan acumulación de residuos. Entre ellas destacan las ubicadas en la avenida San Marcos, avenida Hidalgo, el Callejón de La Caja y diversos puntos del Centro Histórico.

Precisó que en la zona de la avenida San Marcos ya se realizan trabajos para ampliar algunas alcantarillas que quedaron con dimensiones reducidas tras obras de reencarpetamiento realizadas en administraciones anteriores, con el objetivo de mejorar el flujo del agua y disminuir los tiempos de desalojo durante las lluvias intensas.

Asimismo, informó que el Ayuntamiento ha aplicado sanciones económicas a comercios y establecimientos que han sido detectados arrojando residuos que afectan el sistema de drenaje. Las multas pueden ir desde mil 500 pesos hasta 40 mil pesos, mientras que las reincidencias generan sanciones mayores.

Lupita Flores reconoció el trabajo del personal operativo municipal, que realiza recorridos constantes para supervisar y limpiar la red pluvial sin necesidad de contratar personal adicional. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de los espacios públicos, al señalar que la prevención de inundaciones es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.