Aguascalientes Hace Historia con 51 Medallas de Oro en la Olimpiada Nacional Conade

Aguascalientes escribió una nueva página en la historia del deporte estatal al registrar su mejor actuación de todos los tiempos en la Olimpiada Nacional Conade 2026, con una cosecha récord de 150 medallas, de las cuales 51 son de oro, la cifra más alta alcanzada por la entidad en esta competencia.

El desempeño de la delegación hidrocálida refleja un crecimiento sin precedentes en el deporte estatal. Tan sólo en preseas doradas, Aguascalientes triplicó los resultados obtenidos en la edición 2025, consolidando una nueva marca histórica para la entidad.

Gracias a estos resultados, el estado se ubicó en el lugar 13 del medallero nacional, la mejor posición alcanzada por Aguascalientes desde la creación de la Olimpiada Nacional, superando todos los registros obtenidos en ediciones anteriores.

Este logro es resultado del talento, esfuerzo y disciplina de las y los atletas, así como del trabajo de entrenadores, equipos multidisciplinarios y familias que acompañan su desarrollo. También refleja el fortalecimiento de las estrategias de formación deportiva y detección de talento que hoy permiten a Aguascalientes competir al más alto nivel en el país.