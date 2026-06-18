Llaman a Reforzar Medidas de Prevención Ante la Temporada de Lluvias en Aguascalientes

Con la llegada de la temporada de lluvias en Aguascalientes, autoridades y especialistas invitan a la población a implementar algunas medidas sencillas que ayudarán a prevenir accidentes y proteger a las familias.

Durante esta época pueden presentarse encharcamientos, aumento en el nivel de arroyos y afectaciones en vialidades, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar cruzar calles o corrientes de agua, ya que incluso niveles bajos pueden representar un riesgo.

En casa, es importante limpiar azoteas, canaletas, coladeras y desagües para facilitar el flujo del agua, así como retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y revisar árboles o ramas que pudieran caer durante una tormenta.

También se recomienda evitar la acumulación de agua en cubetas, llantas, macetas, tambos y otros recipientes, ya que pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue; mantener patios y espacios limpios es una de las mejores formas de prevenir su reproducción.

Para quienes conducen, se sugiere reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar transitar por zonas inundadas.

La temporada de lluvias también brinda la oportunidad de aprovechar el agua pluvial para regar jardines, árboles y áreas verdes. Al ser agua libre de cloro y rica en oxígeno, favorece la absorción de nutrientes y contribuye al crecimiento saludable de las plantas.

Con pequeñas acciones de prevención y cuidado es posible proteger la salud, evitar riesgos y aprovechar de mejor manera los beneficios que trae la lluvia.