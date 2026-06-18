Más de 100 Carreteras y Caminos han Sido Rehabilitados en Aguascalientes Durante 2026

Se ha Intervenido una Extensión Equivalente a 53 Estadios Victoria

Con estas acciones, se optimizan las condiciones de tránsito y se garantizan recorridos seguros para las familias en todo Aguascalientes.

Los trabajos incluyen bacheo, repavimentación asfáltica, pintura, desmalezado y la limpieza profunda de vialidades.

Las obras de mantenimiento a la superficie de rodamiento equivalen a la extensión de 53 Estadios Victoria.

Con el objetivo de brindar trayectos más seguros y mejorar la movilidad en todo el estado, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), mantiene un programa permanente de conservación y mantenimiento en carreteras federales y estatales y caminos rurales. Tan solo en 2026, se han intervenido más de 100 vialidades.

Las cuadrillas de trabajo realizan de manera continua labores de bacheo, rehabilitación de la superficie de rodamiento, repavimentación con carpeta asfáltica, pintura vial, desmalezado y limpieza, acciones que contribuyen a que las familias y quienes transitan por las carreteras cuenten con vías más seguras y en mejores condiciones.

El titular de la SOP, César Enrique Peralta Plancarte, informó que, en lo que va del año, se han rehabilitado más de 280 mil metros cuadrados de superficie de rodamiento, una extensión equivalente a 53 Estadios Victoria. Asimismo, se han aplicado más de dos mil metros cúbicos de mezcla asfáltica para bacheo, colocado 12 mil 658 metros cúbicos de carpeta asfáltica nueva y pintado 119 mil metros lineales de señalización horizontal.

“La gobernadora Tere Jiménez tiene la visión de consolidar una red carretera moderna, segura y en constante mantenimiento, que responda a las necesidades de movilidad y conectividad de todas las regiones del estado”, destacó Peralta Plancarte.

Añadió que, como parte de estas acciones, las brigadas también han retirado más de 100 mil bolsas de basura y maleza, mejorando la visibilidad y limpieza en los costados de las carreteras.

Entre las principales vialidades atendidas destacan la carretera federal 45 Norte y Sur, el bulevar Aeropuerto, la carretera 70 Oriente y Poniente, así como las carreteras estatales 17 y 25.

Con estas acciones, Aguascalientes fortalece su infraestructura carretera y mantiene una red vial en mejores condiciones para que las familias, transportistas y visitantes puedan trasladarse con más seguridad y comodidad.