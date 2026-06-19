A dos Semanas de Iniciar Operaciones, el Vuelo Zacatecas-Guadalajara Registra Alta Demanda

Favorece a la Comunidad Migrante, Asegura Barragán Ocampo

Por Miguel Alvarado Valle

A dos semanas de haber iniciado operaciones, el vuelo comercial entre Zacatecas y Guadalajara ha mostrado una respuesta favorable por parte de los usuarios, al registrar una ocupación prácticamente total en sus salidas y llegadas, informó el secretario de Turismo del estado, Le Roy Barragán Ocampo. El secretario destacó que el primer vuelo arribó a Zacatecas completamente lleno y partió con una ocupación casi total, comportamiento que, aseguró, se ha mantenido durante los primeros días de operación.

Recordó que existían dudas sobre la viabilidad de una ruta de corta distancia entre ambas ciudades; sin embargo, los resultados obtenidos hasta el momento han superado las expectativas. “Los vuelos van llenos y están funcionando muy bien”, afirmó.

Explicó que uno de los principales beneficios de esta conexión es la posibilidad de enlazar a Zacatecas con una amplia red de destinos nacionales e internacionales a través del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, considerado uno de los más importantes del país. Indicó que esta estrategia fue impulsada con miras a fortalecer la conectividad del estado previo a eventos de gran relevancia internacional, como la Copa Mundial de Futbol, además de facilitar la llegada de visitantes procedentes de otras regiones del mundo. Destacó también que la nueva ruta ha favorecido particularmente a la comunidad migrante zacatecana radicada en Estados Unidos.

Explicó que muchos connacionales pueden adquirir un solo boleto desde ciudades como Nueva York, Atlanta y otros destinos estadounidenses, realizando únicamente una conexión en Guadalajara antes de llegar a Zacatecas, sin necesidad de recoger y documentar nuevamente su equipaje.

El funcionario añadió que la conectividad aérea resulta fundamental para la realización de congresos y encuentros internacionales que tienen lugar en la entidad. Como ejemplo mencionó la realización de importantes eventos vinculados al sector minero y turístico que atraen a miles de asistentes provenientes de otras entidades y del extranjero. En ese sentido, aseguró que contar con más opciones de transporte aéreo fortalece la competitividad de Zacatecas como destino para negocios, convenciones y turismo cultural.

Finalmente, Barragán Ocampo informó que la ruta es operada con aeronaves con capacidad para 180 pasajeros y destacó que la aerolínea Volaris eligió uno de sus aviones más nuevos para inaugurar el servicio. Asimismo, adelantó que el gobierno estatal continuará gestionando nuevas conexiones aéreas que permitan fortalecer la llegada de visitantes nacionales e internacionales, al tiempo que resaltó que los vuelos procedentes de Estados Unidos también mantienen altos niveles de ocupación.