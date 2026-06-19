La Mexcir 2026 Proyecta a Zacatecas Como Referente Nacional en Robótica

Destacan Talento y Capacidad de los Jóvenes del Estado

Por Gabriel Rodríguez Piña

Durante la presentación del Torneo Mexicano de Robótica, trascendió la realización de la segunda Conferencia Mexicana de Robots Inteligentes (Mexcir) que se realiza en Zacatecas, y se dejó en claro que “el talento y la capacidad de los jóvenes que desarrollan ese tipo de habilidades en el estado es de los más altos a nivel nacional, con grandes oportunidades de competir en esa área en el resto del mundo”.

Luego de referir que al evento vendrían más de mil participantes de distintos puntos del país, el presidente de la Federación Mexicana de Robótica, José Martínez Carranza, añadió que el ranking internacional en la materia es complejo de obtener, pese a lo cual, “los mexicanos que asisten a competencias internacionales, incluidos los de Zacatecas, obtienen siempre los primeros lugares”.

Cabe destacar que Mexcir 2026 se realiza del 18 al 20 de junio de 2026, mediante los apoyos de gobierno del estado, el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) y la coordinación de Labsol Network así como de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la Federación Mexicana de Robótica (FMR).

Al respecto, José Martínez Carranza citó que los laboratorios de robótica dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, han obtenido varios primeros lugares en diversas competencias nacionales y extranjeras “pero más que esos primeros lugares, nos encontramos en la coyuntura de seguir incentivando el desarrollo científico nacional, que se ha intentado promover muchos años atrás”.

Asimismo, sumó que es debido a la globalización provocada por el internet como México y en específico Zacatecas son conscientes del lugar que se puede tener dentro del espectro de competencias a nivel mundial, para lo cual muchos jóvenes han aprendido a relacionarse por medio de sus investigaciones desde redes sociales.

“Es por eso que en el torneo mexicano de robótica, ustedes podrán darse cuenta de lo que nuestros alumnos y profesores pueden hacer de manera conjunta”.

José Martínez Carranza añadió que son varios los ejemplos de jóvenes mexicanos que en su momento formaron parte del torno mexicano de robótica, algunos de los cuales son ahora prósperos empresarios en Alemania.

“Lo importante de ese tipo de eventos es que pongamos el semillero para generar las nuevas generaciones por lo que por medio de este evento se pretende incentivar a la juventud para generar a los nuevos empresarios, educadores y científicos en robótica porque somos un país con mucho talento”.

La conferencia comprende ponencias, talleres especializados y actividades académicas orientadas al análisis de tendencias y avances tecnológicos por lo que durante sus diversas jornadas se desarrollarán talleres en las instalaciones del Campus Siglo XXI de la UAZ, mientras que este jueves 18 se llevó a cabo la inauguración oficial del encuentro en el Cozcyt.

Participarán también los coordinadores de las áreas de Investigación y Posgrado de la UAZ, Jorge Isaac Galván Tejeda, y de Ingenierías y Tecnologías, Carlos Eric Galván Tejada; el secretario de la FMR, Marco Antonio Negrete Villanueva, así como el coordinador de Labsol Network, Rubén Delgado Contreras.

Entre los participantes destaca la presencia de estudiantes de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac), de la UPIIZ del Instituto Politécnico Nacional, de la UAZ y de diversos institutos tecnológicos de la entidad, quienes participan en este espacio de aprendizaje, colaboración e innovación que proyecta a Zacatecas como referente nacional en el desarrollo de tecnologías inteligentes.