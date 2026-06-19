Minería Debe Priorizar Comunidades, Medio Ambiente y Distribuir Equitativamente Beneficios: García Zamora

Modelo Actual Prioriza Intereses de las Empresas

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco del Seminario Nacional de Minería, representantes de comunidades afectadas por la actividad extractiva, organizaciones sociales, sindicatos y académicos cuestionaron que, pese a las reformas anunciadas en años recientes, el marco legal que regula la minería en México continúa favoreciendo a las grandes corporaciones y no ha generado cambios sustanciales en beneficio de las comunidades y los territorios.

Rodolfo García Zamora, representante de la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social 10 de Abril, señaló que el Seminario Nacional “La voz de las comunidades, los trabajadores y la academia frente a la Reunión Internacional de Minería (RIM)” surgió como un espacio de análisis alternativo a la RIM, al considerar que dicho encuentro promueve una visión que presenta a la actividad minera como un éxito para el país y para Zacatecas sin incorporar plenamente las voces de las comunidades afectadas.

El académico sostuvo que la forma en que se ha desarrollado la minería en México durante décadas ha resultado insustentable para las comunidades, los ecosistemas y el país en general, al priorizar los intereses económicos de las empresas por encima del bienestar social y ambiental.

En ese sentido, explicó que el seminario fue organizado como un espacio para discutir los impactos de la actividad minera desde la perspectiva de quienes han enfrentado directamente sus consecuencias.

García Zamora cuestionó que la ley minera permanezca sin modificaciones sustanciales y sostuvo que la reforma aprobada en 2023 fue impulsada con la participación de la industria minera, además de señalar que los acuerdos alcanzados no se han aplicado.

Según indicó, la reforma aprobada no ha sido aplicada plenamente, por lo que planteó la necesidad de impulsar un modelo alternativo de minería que priorice a las comunidades, la protección ambiental y una distribución más equitativa de los beneficios que genera la extracción de minerales.

Asimismo, señaló que existen experiencias y propuestas impulsadas desde organizaciones sociales, universidades y comunidades que podrían servir como base para una transformación del sector.

Finalmente, destacó que el seminario busca abrir un espacio de reflexión y análisis frente al discurso oficial que presenta a la minería como un motor de desarrollo sin reconocer plenamente sus costos sociales y ambientales.