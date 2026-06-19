Mineros Protestan Contra Napoleón Gómez Urrutia en Seminario de la UAZ

“Esa Rata es un Estorbo, nos ha Perjudicado Bastante”

Por Miguel Alvarado Valle

Más de 150 integrantes del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE se manifestaron este jueves en las inmediaciones de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), para expresar su rechazo a la participación de Napoleón Gómez Urrutia en el Seminario Nacional de Minería.

Con pancartas y consignas, los trabajadores mineros señalaron que la presencia del dirigente sindical resulta inaceptable debido a decisiones que, aseguraron, han afectado directamente a miles de trabajadores del sector.

“Para nosotros esa rata es un estorbo; nos ha perjudicado bastante y no lo queremos aquí. Por ese motivo estamos presentes, para manifestarnos y que no participe en este evento”, manifestaron.

Entre sus principales reclamos destacaron las modificaciones al esquema de reparto de utilidades, tema que consideran una de las mayores afectaciones recientes para los mineros del país.

David Navarro Rodríguez, secretario general de la Sección 62 de Fresnillo, afirmó que existe un acuerdo entre trabajadores mineros para manifestarse ante la presencia de personajes políticos o sindicales que, a su juicio, han perjudicado al gremio.

Señaló que la inconformidad contra Gómez Urrutia se mantiene desde hace años y recordó conflictos sindicales que, según dijo, pusieron en riesgo la estabilidad de empresas mineras en la entidad.

El dirigente explicó que actualmente las secciones de Fresnillo, Juanicipio y Saucito agrupan a cerca de 15 mil trabajadores, quienes mantienen una postura crítica respecto a las reformas relacionadas con las utilidades.

Indicó que anteriormente los mineros recibían el equivalente al 10 por ciento de las ganancias de las empresas, mientras que ahora existe un límite que consideran perjudicial para los trabajadores.

Durante la protesta, representantes sindicales recordaron que han impulsado diversos recursos legales para revertir estas disposiciones, aunque aseguraron que no han obtenido respuesta favorable de las autoridades.

Finalmente, los manifestantes insistieron en que su movilización se desarrolló de manera pacífica y negaron tener la intención de provocar incidentes.

Explicaron que acudieron al lugar porque tenían información de que Gómez Urrutia asistiría de forma presencial al seminario, aunque posteriormente trascendió que su participación se realizaría de manera virtual.