Ofrecen Para Mujeres Atención Psicológica, Asesoría Jurídica y Otros, de Manera Gratuita

En el Inmuzai

Por Nallely de León Montellano

Con el objetivo de acercar información y servicios de atención a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, personal del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad (Inmuzai) instaló este miércoles un módulo informativo en las inmediaciones de la Casa Municipal de Cultura de la capital. La jornada, que se desarrolló de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, forma parte de una estrategia que busca llevar orientación directamente a espacios públicos y facilitar el acceso a los servicios que ofrece la dependencia, especialmente para mujeres que desconocen las rutas de atención disponibles.

De acuerdo con el personal del instituto, esta es la primera actividad de este tipo y la intención es mantenerla de manera periódica, al menos una vez por semana, en distintos puntos de la ciudad. Durante la jornada se distribuyó material informativo sobre los servicios gratuitos que brinda el Inmuzai, entre ellos atención psicológica, asesoría jurídica, trabajo social y acompañamiento para mujeres que viven violencia por razones de género.

El primer contacto se realiza a través del área de Trabajo Social, donde se aplica una entrevista para identificar posibles situaciones de violencia, evaluar el nivel de riesgo y determinar si la usuaria requiere atención psicológica, asesoría legal o canalización a otras instituciones especializadas. Además, el instituto ofrece acompañamiento en procedimientos relacionados con divorcios, pensión alimenticia y acceso a instancias de justicia para mujeres, así como pláticas prematrimoniales con enfoque de género orientadas a la prevención de violencias dentro de las relaciones de pareja.

La iniciativa cobra relevancia en un contexto donde la violencia familiar continúa siendo una de las principales problemáticas que enfrentan las mujeres zacatecanas. De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito se mantiene de manera constante entre los de mayor incidencia contra las mujeres en la entidad, concentrando buena parte de las denuncias relacionadas con violencia de género.

Especialistas han señalado que la violencia familiar suele ser la puerta de entrada a otras formas de agresión, ya sean psicológicas, económicas, patrimoniales, físicas o sexuales, por lo que la detección temprana y el acompañamiento institucional resultan fundamentales para prevenir situaciones de mayor riesgo. Entre el material difundido durante la actividad destacó un “acosómetro”, herramienta que identifica distintas conductas de violencia que frecuentemente son normalizadas, como comentarios sexuales no deseados, acoso digital, persecución, difusión de imágenes sin consentimiento, presiones para obtener favores sexuales o contacto físico sin autorización.

Personal del Inmuzai señaló que muchas mujeres no solicitan ayuda porque desconocen que determinadas conductas constituyen violencia o porque ignoran que existen instituciones que pueden acompañarlas de manera gratuita. Por ello, hicieron un llamado a las mujeres de la capital a acercarse a las instancias de apoyo cuando enfrenten situaciones de violencia o detecten señales de riesgo en sus relaciones familiares, de pareja, laborales o comunitarias.

La dependencia reiteró que todos sus servicios son gratuitos y confidenciales, y forman parte de las acciones impulsadas para prevenir, atender y erradicar las violencias contra mujeres y niñas en el municipio de Zacatecas.