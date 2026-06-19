Programa de Simplificación de Trámites Tiene 60% de Avance; Facilita la Vida de los Mexicanos y Evita la Corrupción: Presidenta

Se han eliminado mil 711 trámites con la simplificación de 3 mil 497, la meta son 4 mil 500 trámites intervenidos para finales de 202

El Portal Único de Trámites y Servicios está disponible en la página gob.mx ha sido utilizado por 56 millones de mexicanas y mexicanos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el Programa de Simplificación de Trámites de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) —que presenta un avance del 60 por ciento— tiene por objetivo facilitar la vida de las personas y evitar la corrupción, a través de la tecnología, ya que se han eliminado mil 711 trámites con la simplificación de 3 mil 497 y la meta es terminar el 2026 con 4 mil 500 trámites intervenidos.

“La tecnología está para facilitar la vida de las personas y para evitar la corrupción; obviamente, también para desarrollos tecnológicos y conocimiento. Pero en la vida cotidiana es muy importante que todo este desarrollo tecnológico que existe sea para resolverle la vida a las personas. Entonces, por eso la Agencia está haciendo un extraordinario trabajo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que se trata de un gran cambio que continuará y que está disponible para todos los estados y municipios del país con la finalidad de que todos los trámites puedan resolverse en un máximo de 60 días.

El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, puntualizó que se trata de la simplificación más grande que ha habido en el país, ya que además de eliminar mil 711 trámites, los requisitos se redujeron de seis a un promedio de dos. En este sentido, señaló que los trámites y servicios incluidos pueden consultarse en el portal único: gob.mx, el cual ha sido utilizado por 56 millones de mexicanas y mexicanos, con un promedio de 2 millones de visitas a la semana; mientras que en la ventanilla 24/7, funciona como asistente virtual con IA se han registrado casi 2 millones de interacciones.

Detalló que, Llave Mx tiene 28 millones de cuentas, en promedio se usa un millón de veces a la semana y a la fecha incluye 242 sistemas integrados para realizar trámites de forma remota; por ejemplo: la Plataforma Nacional del Registro Civil (miregistrocivil.gob.mx) cuenta con trámites de los 32 registros civiles en un solo lugar, tiene el 80 por ciento de sus usos digitalizados, ha sido utilizada por 18.2 millones de usuarios, pasó de 28 a 20 trámites, de ocho a cinco requisitos y los tiempos de resolución en promedio son de 20 a cinco días. Por ejemplo, en caso de que un acta de nacimiento contenga errores, no será necesario acudir al lugar donde fue registrada la persona, el trámite puede realizarse completamente en línea.

En el caso de la Simplificación para obtener el pasaporte (gob.mx/pasaporte), ha sido utilizada por casi 5 millones de usuarios, los trámites han pasado de 21 a cinco, los requisitos de seis a tres y se logró una reducción en 50 por ciento el tiempo de resolución. Mientras que, la atención en consulados también se ha digitalizado y simplificado (miconsulado.sre.gob.mx) con una reducción de 72 a 37 los trámites, de seis a dos requisitos y a la fecha ha sido utilizado por 5 millones de usuarios. Asimismo, el formato digital de migración para viajes ha tenido 2.5 millones de registros.

Peña Merino recordó que la simplificación y digitalización también se implementa en temas de inversión: Se creó la Ventanilla Digital de Inversiones para Empresas Medianas (inversiones.gob.mx) para realizar trámites para constituir, construir y operar una empresa en un solo lugar; a la fecha se tienen 18 entidades integradas con un modelo homologado de trámites que ha pasado de nueve a seis trámites para la constitución, de 25 a 16 para construcción y de 17 a 10 para la operación.

Con esta ventanilla, los trámites federales se deberán resolver en un plazo no mayor a 90 días hábiles o se tendrán por autorizados, y en los trámites locales se implementa el Modelo Nacional de Homologación de Trámites para la Inversión para recibir acompañamiento en los trámites de estados y municipios. Puntualizó que la autorización inmediata es para aquellas inversiones que se realicen en un Polo de Bienestar, que tengan un monto de inversión de 2 mil millones de pesos (mdp) o que se desarrollen en sectores estratégicos.

Además, se puso en marcha la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior (ventanillaunica.gob.mx/vucem), para trámites en el SAT, en la Secretaría de Economía y en la Agencia Nacional de Aduanas de México; con esta ventanilla se visualiza el estatus de avance de cada trámite, se elimina la dictaminación de los avisos y se tiene mayor visibilidad de la trazabilidad de los trámites.

De igual forma se creó la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles (www.establecimientos-mercantiles.gob.mx/ventanilla), disponible en 105 municipios para trámites locales para pequeñas, microempresas y negocios familiares, con ello, se pasa de siete licencias a seis avisos y una licencia, lo que permite una apertura de establecimientos de forma inmediata y en línea.