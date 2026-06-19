Siete Casos de Reclutamiento de Jóvenes Enviados a Sinaloa, Primero Reciben Adiestramiento en Zacatecas

Por Jorge Martínez

La Fiscalía del Estado de Jalisco ha documentado al menos siete casos de jóvenes que presuntamente fueron reclutados por grupos del crimen organizado y posteriormente trasladados a Zacatecas para recibir capacitación antes de ser enviados a Sinaloa, informó el fiscal estatal, Salvador González de los Santos.

De acuerdo con el funcionario, la información fue obtenida a partir de testimonios de personas que lograron ser localizadas o regresaron por sus propios medios a Jalisco y posteriormente proporcionaron detalles sobre el esquema de movilidad que habrían seguido los reclutadores.

“Tenemos siete personas que fueron en su momento ya encontradas, que precisamente ellas fueron las que nos dieron esta información de la ruta que estaban siguiendo”, declaró.

El fiscal detalló que cuatro de los casos corresponden al año pasado y tres más ocurrieron durante el presente año. Explicó que algunos jóvenes fueron ubicados por autoridades de otras entidades federativas, mientras que otros lograron regresar y acudieron directamente ante la Fiscalía para informar sobre lo ocurrido.

“En algunos casos nos informa la propia autoridad en Sinaloa; en otros casos llegan aquí y nos avisan y nos informan”, señaló.

Las declaraciones se dieron después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, hablara públicamente sobre mecanismos utilizados por organizaciones delictivas para captar jóvenes y enviarlos a regiones donde existe disputa entre grupos criminales.

En ese contexto, González de los Santos reconoció que las organizaciones recurren a distintas estrategias para atraer personas, entre ellas ofertas laborales falsas difundidas a través de redes sociales.

“El crimen organizado se las ingenia para reclutar gente, como lo hemos visto por muchos medios, por las redes sociales, por ofrecimientos de trabajo, y muchos de ellos que voluntariamente también se han enlistado”, afirmó.

El titular de la Fiscalía precisó que, por el momento, únicamente estos siete expedientes cuentan con documentación suficiente para sostener la ruta de reclutamiento señalada; sin embargo, indicó que las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más víctimas relacionadas con este mecanismo.

Además, recordó que hay antecedentes de personas que presuntamente fueron privadas de la libertad con fines de reclutamiento y posteriormente perdieron la vida, aunque indicó que no contaba con una cifra exacta y estimó recordar entre dos y tres casos.

“Lo que tenemos documentado es lo que mencioné. Conforme nos van dando la información y avanzan las investigaciones, vamos detectando cuánta gente se va yendo”, concluyó.